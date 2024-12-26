“Hem işveren hem de çalışanlar üzerindeki mali yükler hafifletilmeli”

EKONOMİ/BURSA

Yapılan yüzde 30’luk artış oranının, çalışanların yaşam standartlarını korumak adına önemli bir adım olduğunu belirten DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “İnanıyoruz ki devletimiz elinden geleni yapmaya çalışmaktadır. Daha önce açıklanan Orta Vadeli Programın uygulanabildiği konusunda mevcut ekonomi yönetimine güvenimiz tamdır. Kalifiye eleman sıkıntısının yaşandığı mevcut durumda tüm sanayicilerimizin açıklanan rakamın daha üstünde bir yaklaşım sergileyeceğine inanıyorum. Birlik, beraberlik ve karşılıklı yardımlaşma ile bugünleri atlatacağız” dedi.

Yüksek enflasyon ve artan işletme maliyetleriyle mücadele eden işverenlerin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu da vurgulayan Çevikel, “Bin liralık işveren desteği olumlu bir adım olsa da, mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında bu gibi yapıcı adımların daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Hem işverenler hem çalışanlar üzerindeki mali yüklerin hafifletilmesinin önemine de değinen Çevikel, gelir vergisi dilimleri, kıdem tazminatı tavanı ve SGK üst limit çarpanı gibi uygulamaların enflasyona göre yeniden güncellenmesi gerektiğini belirtti. Enflasyonla mücadeleyi sürdürürken istihdamı ve iş barışını korumanın önemini de vurgulayan Çevikel, alınacak kararların ekonominin tüm paydaşları için dengeli bir çözüm oluşturmasının gerekliliğine dikkat çekerek “Sanayi ve ticaret dünyasının beklentileri dikkate alınarak atılacak adımlar, işveren ve çalışan dengesini koruyarak ekonomik istikrarı güçlendirecektir” dedi.