“İyilik Yap, Denize At”

Merve YEDEKÇİ

Dardanel ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, geçen yıl denizleri ve sualtındaki canlı popülasyonunu korumak, ülkemizde azalan balıkçılık kaynaklarına dikkat çekmek için bir işbirliğine imza attı. Azalan kaynakların akuakültür yolu ile desteklenebileceğinin vurgulandığı projeye ikinci yılında serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen dahil oldu. ÇOMÜ tarafından yetiştirilen 300 ıstakoz, Gelibolu’daki Dardanel Midye Çiftliği’nin altına Şahika Ercümen ve balıkadamlar tarafından 20 metre derinliğe bırakıldı. Proje kapsamında geçen yıl da 300 olmak üzere iki sene içerisinde 600 ıstakoz doğal ortamla buluşmuş oldu.

“Denizlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için somut adımlar atıyoruz”

Şahika Ercümen’in ıstakozların salınması sırasında dalış yaparak aktif rol aldığı etkinlik, Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti. Denizlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için somut adımlar atıklarını belirten, Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, “Türkiye’nin balık ve deniz ürünleri üreticisi olarak denizlerimizin geleceğine sahip çıkıyoruz. Geçmişte Çanakkale Boğazı’nda bolca bulunan ancak günümüzde sayıları giderek azalan ıstakozların popülasyonunun kademeli olarak artışını ve sürdürülebilirliğini sağlamak hedefiyle yola çıktık” dedi. ÇOMÜ işbirliği ile hayata geçirilen proje ile ilgili olarak Önen, “Bu yıl, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen bize destek oluyor ve 300 ıstakozu denizle buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Hedef yıllık 3 bin tonluk üretim kapasitesi

Bu sene yine ıstakozların daha kontrollü ve güvenli alan oluşturacağı düşüncesi ile Dardanel Midye Çiftliği’nin altına salınarak büyümelerinin sağlanacağını vurgulayan Önen, şunları ekledi: “Istakozların büyümesi için uygun derinlik ve dip yapısına sahip bu çiftliği 2020 yılında kurduk. Türkiye’de ilk kez kullanılan Batea üretim teknolojisiyle midye yetiştiriyoruz. Mevcut olan 20 adet Batea’nın önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine kadar 30 adete çıkartarak yıllık 3 bin tonluk üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz.”

Midye çiftliklerinin ıstakozların doğal ortamlarında hayatta kalmalarına destek olacak uygun ortam olduğunu belirten Önen, “Buranın avcılığa kapalı olması ıstakozlar için uygun yaşam alanı sağlıyor. Dardanel olarak doğayla dost faaliyetlerimizin yanında 1984’ten bu yana proje ve yatırımlarımızla şehrimize de katma değer sağlamak için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik bakış açısıyla eğitimden kültür-sanata, spordan sosyal sorumluluk yatırımlarına kadar birçok farklı alanda değer yaratan çalışmalarımızı görmeye devam edeceksiniz” diye konuştu.

“Denizlerin geleceği için bizim atacağımız her olumlu adım çok değerli”

Milli sporcu Şahika Ercümen ise sudaki yaşam savunucusu olarak böyle bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Bugün yine farklı bir keşif için, Dardanel ve ÇOMÜ işbirliği ile hayata geçen ‘İyilik Yap, Denize At’ projesi için bir araya geldik. Ekolojik dengeyi sağlayan ve pek çok açıdan doğal kaynağımız olan denizlerin geleceği için bizim atacağımız her olumlu adım çok değerli. Denizler, tıpkı bugün doğayla buluşturduğumuz 300 ıstakoz gibi milyonlarca canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Bu yıl denizle buluşturacağımız ıstakozların bazıları ise geçen yıl salınanların kardeşleri. Sadece bunu düşünmek bile bir mutluluk kaynağı. Şu an burada bulunma amacımız olan ‘İyilik Yap, Denize At’ gibi projeler o yüzden çok değerli ve her zaman beni heyecanlandırıyor” diye konuştu.