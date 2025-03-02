Kayseri Ticaret Odası, 2025 yılını "ihracat yılı" ilan etti

Kayseri Ticaret Odası Şubat ayı olağan meclis toplantısında gündemi değerlendiren ve oda faaliyetlerini anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri İl İhracatı Geliştirme Kurulu oluşturduklarını paylaştı. Vali Gökmen Çiçek’in başkanlığında ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten Gülsoy, kurulda Kayseri’nin kamu ve özel temsilcileri, akademisyenleri ve STK’ları ile birlikte hareket ederek, Kayseri İl Ekonomi Master Planı Oluşturma, İhracat Sektörlerindeki İç Rekabeti Kaldırma, Kurumlar Arası Birliktelik ve Dönüş, Geliş, Kazan gibi başlıklarda çalışmalar yapılacağını söyledi.

Alternatif pazarları daha iyi değerlendirmek, ABD ve diğer büyük ekonomilerle olan ticareti güçlendirmek, Kayseri’nin ihracatına yön vermek, gücünü artırmak ve firmaların uluslararası pazarda daha etkin yer almasını sağlamak amacıyla bu projeyi başlattıklarını belirten Gülsoy, “Kayseri ihracatta iller arasında 11. sırada. Bunu şehrimiz için yeterli görmüyoruz. Değişime adapte olmak, hatta öncülük yapmak için 3 yıllık bir plan hazırladık. Birinci yılı dönüşüm, ikinci yılı gelişim, üçüncü yılı kazanım yılı olarak planladık. Eğitimlerden, danışmanlıklara, pazar istihbaratından, sektörel yapılanmalara, kümelenme çalışmalarından, tasarım ve Ar-Ge çalışmalarına kadar çok boyutlu bir plan hazırladık. Ticari diplomasi, tüm dünyada Kayseri ürünlerinin ve ticaretinin tanıtımı gibi çok boyutlu bir çalışma yapıyoruz. Güçlü olduğumuz sektörlerin üretim ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, odaklanacağımız yeni katma değerli sektörlerin desteklenmesi için şehrin bütün kurumları, bütün STK’lar ve bu işe gönül vermiş ihracat akıncılarımızla birlikte ciddi bir sıçrama gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Küresel rekabet için dijitalleşmeye daha fazla yatırım yapılmalı”

Dünya ekonomisinin küreselleşme karşıtı bir sürece girdiğini, Çin ve Avrupa menşeli ürünlerin ABD pazarında rekabet gücünün azalmasıyla Türkiye için de yeni fırsatlara kapı açılabileceğini belirten Gülsoy, “Ülkemiz stratejik konumu, üretim kapasitesi ve kaliteli iş gücü ile ABD'nin aradığı güvenilir tedarikçilerden biri olabilir. Bu fırsatları değerlendirebilmek için hızla harekete geçmeli, üretim ve lojistik altyapımızı güçlendirmeli ve ABD pazarındaki rekabet avantajımızı artırmalıyız” dedi.

İş dünyası için enflasyonla mücadele, finansmana erişim, döviz kuru istikrarı, ihracat odaklı büyüme ile dijitalleşme ve yeşil dönüşüm başlıkların önemini koruduğunu vurgulayan Gülsoy, “Enflasyonla mücadelede Kayseri iş dünyası olarak kararlıyız. Ancak reel sektörün sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için uygun maliyetli kredi imkânlarının artırılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve iş yapma maliyetlerinin düşürülmesi büyük önem taşıyor. Dijital ve Yeşil Dönüşüm konusunda da firmalarımız küresel rekabet gücünü artırmak için dijitalleşmeye daha fazla yatırım yapmalı. Ayrıca, yeşil ekonomi ve sürdürülebilir üretim anlayışı artık elzem haline geldi” diye konuştu. İş dünyasının rekabet gücünü koruyabilmek için öngörülebilir bir finansal ortamın sağlanmasının şart olduğunu belirten Gülsoy, özellikle ABD’nin getirdiği ek vergiler sonrası, ihracatçıların bu yeni duruma hızlı adapte olabilmesi için hükümetin alacağı destekleyici politikaların büyük önem taşıdığını vurguladı.