Kimpur sürdürülebilirlikteki başarısını Ecovadis Silver madalya ile taçlandırdı!

180’den fazla ülkede 220'yi aşkın sektör grubunda, 130 binin üzerinde şirketin sürdürülebilirlik derecelendirmesini çevre, etik, insan hakları ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi gibi çeşitli kriterlere göre gerçekleştiren Ecovadis, Kimpur’un sürdürülebilirlik alanındaki değerlendirme sürecini tamamladı.

Kimpur, sektöründeki en iyi yüzde 13’lük dilimde yer aldı ve ‘Silver Ecovadis’ madalya almaya hak kazandı.

“Sürdürülebilirlik Kimpur’un stratejik önceliklerinden biri”

Kimpur, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yenilenebilir ve geri dönüşümlü kaynakların kullanımı, enerji verimliliği projeleri ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik uygulamalarıyla sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. Ecovadis tarafından kazanılan Silver Madalya, bu çalışmaların bir göstergesi olarak büyük bir gurur kaynağı.

Kimpur Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Direktörü Derya Esnaf bu başarıyla ilgili şunları söyledi:

Sürdürülebilirlik stratejik önceliklerimizden biridir. Bu başarı, Kimpur'un sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ve liderlik vizyonunu ortaya koyarken, aynı zamanda global pazarlarda rekabet avantajı elde etmemizi de sağlayacak. Global bir kuruluş tarafından bu başarımızın taçlandırılmış olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirliği işimizin merkezine yerleştirmeye devam edeceğiz.

Kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri ve 2030 İklim Değişikliği Yol Haritası doğrultusunda aksiyonlarını tanımlayan Kimpur, 2030 yılına kadar enerji karbon emisyonlarını yüzde 33 oranında azaltmayı hedefliyor. Enerji verimliliği projeleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla çevresel etkilerini en aza indirgemeye yönelik aksiyonlar alırken, 2023 yılında Düzce tesisinin devreye girmesiyle üretimde yüzde 28 oranında artış olmasına rağmen birim karbon ayak izini sabit tutmayı başardı.

Kimpur, ürünlerinde geri dönüştürülmüş ve biyo-bazlı ham maddelerin kullanımını artırmayı, 2030 yılına kadar tüm ürün gruplarında yüzde 25 oranında biyo veya geri dönüştürülmüş içerik kullanmayı hedefliyor. Ayrıca, ürünlerinin yaşam döngüsü analizlerini tamamlamak üzere olup gelecek yıllarda bu analizler doğrultusunda bilimsel çalışmaları odağına aldı.

Çevreye ve topluma olan katkılarını artırma kararlılığıyla çalışan Kimpur, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.