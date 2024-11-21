Avrupa’dan Genç Başarı Eğitim Vakfı’na birincilik ödülü

Ülkemiz koordinatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili kuruluşu olan KOSGEB’in yürüttüğü, girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşvikiyle geliştirilmesini ifade eden Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri, işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik eden yapıları belirleme, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergileme, girişimciliğin katma değeri üzerine farkındalığı arttırma ve potansiyel girişimcileri cesaretlendirme amacını taşıyor. Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri’ne 2011 yılı itibariyle Türkiye de katılım sağlıyor.

2024 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri, 18 – 20 Kasım’da Budapeşte'de gerçekleşti

2024 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için 'Girişimcilik Becerilerine Yatırım' kategorisinde Türkiye'de ulusal kazanan seçilen Genç Başarı Eğitim Vakfı, Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 'Girişimcilik Becerilerine Yatırım' kategorisinde Türkiye'yi temsil edilerek birincilik ödülünün sahibi oldu. 2024 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri, 18 – 20 Kasım’da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşti.

2024 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 'Girişimcilik Becerilerine Yatırım' kategorisinde 38 ülkeden 79 proje arasından ilk üç proje arasında yer alarak Türkiye’yi temsil eden, Genç Başarı Eğitim Vakfı, bugüne dek yüz binlerce öğrenci ve öğretmenin yer aldığı GençBizz Lise Girişimcilik Programı ile 2024 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri'nde birinci seçilmenin gururunu yaşıyor.

Çok büyük bir mutluluk içinde olduklarını belirten Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi, “Ülkemizde 25 yıldır uygulanan, sürdürülebilirliği kanıtlanmış, lise seviyesindeki en kapsayıcı ve yaygın girişimcilik programı olan GençBizz Lise Girişimcilik Programı ile Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri Yarışması'nda "Girişimcilik Becerilerine Yatırım' kategorisinde Türkiye adına birinci seçilip, ülkemize bu prestijli ödülü kazandırarak Avrupa çapında bir başarıya imza atmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Başta çalışmalarımıza inanan ve bizi ülke temsilcisi olarak seçen Değerli KOSGEB Yönetimine ve bu gururu bize yaşatan, bugüne dek programa katılan tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, gönüllülerimiz ve destekçilerimize gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. 5 yaşından 30 yaşına kadar öğrencileri girişimci zihin yapısıyla yetiştirmek ve gençleri, yalnızca kendi geleceklerini değil ulusumuzun ve dünyanın geleceğini şekillendirecek becerilerle donatma hedeflerimiz için durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz.’ şeklinde konuştu.