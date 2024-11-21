Vialand ve Venezia Outlet alışveriş merkezlerinde önemli iki atama!

Venezia Outlet ve Vialand Alışveris Merkezi’nde önemli iki atama gerçekleşti. AVM’ler Yönetim Direktörüğü'ne Ahmet Malak, Kiralama Direktörü görevine ise Yıldız Turan atandı.

Ahmet Malak kimdir?

Venezia Outlet ve Vialand Avm’nin Yönetim Direktörü olan Ahmet Malak, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olduktan sonra 26 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nde tesis yönetimi ağırlıklı olmak üzerehizmet vermiştir. Tesis Yönetimi ve İdari İşler konularında deneyimli olan Ahmet Malak, önce Meydan AVM’de Operasyon Müdürü olarak görev yaptı. 2019-2022 yılları arasında Vialand AVM’de Operasyon Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Teknik ve İdari İşler Operasyon Direktörü olarak çalıştı. Sektörün tecrübeli ismi Ahmet Malak, Venezia ve Vialand Alışveriş Merkezleri’nin yeni yönetim direktörü oldu.

Yıldız Turan kimdir?

Venezia Outlet ve Vialand AVM’ye Kiralama Direktörü olarak atanan Yıldız Turan, Hacettepe üniversitesi iktisat bömünden mezun olduktan sonra kariyeri boyunca uzun yıllar JLL başta olmak üzere sektörün önemli firmalarında kiralama ve danışmanlık pozisyonları üstlendi. Gayrimenkul kiralama ve geliştirme konusundakiuzmanlığı ve deneyimiyle şimdi Gürsoy Grup bünyesindeki alıveriş merkezleri için yeni görevine devam edecek.