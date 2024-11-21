UPTION, MoneyGram’ın Türkiye’deki ilk mobil cüzdan iş ortağı oldu

Dünya genelinde 176 ülkeye para transferi hizmeti sunan, 158 farklı milletten kullanıcısı bulunan uluslararası para transferi uygulaması UPTION, küresel çaptaki geniş erişim ağını daha da güçlendirmek için 200’den fazla ülkede 430 binden fazla hizmet noktası bulunan dünyanın en büyük uluslararası para transferi sağlayıcılarından MoneyGram ile önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan anlaşma çerçevesinde artık tüm dünyadaki MoneyGram noktalarından Türkiye’ye yapılan para transferleri Dolar, Euro veya Türk Lirası olarak UPTION ile alınabilecek.

İşlem ücreti ya da komisyon alınmıyor

UPT Genel Müdürü Murat Kastan, söz konusu iş birliğini hayata geçirmekten dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: “MoneyGram ile yaptığımız bu iş birliği ile dünyadaki yaygın erişim ağımızı daha da güçlendirmiş oluyoruz. MoneyGram ile kendisine yurt dışından para gönderilen kişilerin, herhangi bir banka şubesi veya ödeme noktasına gitmesine gerek kalmadan UPTION ile dilediği yerden 7/24 parasını almasını sağlıyoruz. Böylece ödeme alan kişiler için büyük bir zaman kaybının önüne geçiyoruz. Üstelik alıcı parasını alırken kesinlikle herhangi bir komisyon ödemiyor ya da kesinti yaşamıyor. Kullanıcı deneyimini daha da iyileştirdiğimiz bu iş birliğiyle tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz.”

Ödeme noktalarına gitme ihtiyacı ortadan kalkıyor

Kastan, sistemin işleyişine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

“MoneyGram anlaşmalı noktalarından Türkiye’ye para gönderildiğinde alıcı için bir referans numarası oluşuyor. Alıcı, bu referans numarasını UPTION’da ‘Hesaba Al’ menüsünden ilgili alana girerek parasını UPTION hesabına 7/24 ve anında alabiliyor. Bu da alıcının herhangi bir fiziki ödeme kuruluşuna veya banka şubesine gitme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu hizmeti Türkiye’deki kullanıcılara sunan ilk ve tek uygulama olmaktan gurur duyuyoruz.” Yakın zamanda bu iş birliği kapsamında UPT olarak MoneyGram’a altyapı desteği de sağlamaya başladıklarını ifade eden Kastan, “MoneyGram ile Türkiye’ye yapılan EFT’ler, UPT altyapısı ile gerçekleşiyor. Bununla birlikte, çok yakında mobil uygulamamız UPTION ile tüm dünyadaki MoneyGram hizmet noktalarına para transferi gerçekleştirilebilecek” dedi.

Uluslararası para transferi artık daha kolay

MoneyGram Türkiye Genel Müdürü Ömer Tigrel ise konuyla ilgili şunları söyledi: “UPTION’la iş birliğimiz, Türkiye’deki dijital ağımızı genişletiyor ve MoneyGram kullanıcılarımıza fiziki bir ödeme noktasına gitmeden paralarını doğrudan hızlı bir şekilde UPTION hesaplarına alma imkânı sunuyor. UPTION sayesinde kullanıcılarımız için yeni bir mecra oluşturarak uluslararası para transferi yapmayı daha erişilebilir ve pratik kılıyoruz.”