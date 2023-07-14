Türk girişimci, New York'ta sürdürülebilirlik bilincini artırmaya çalışıyor

Türk girişimci, kurduğu kar amacı gütmeyen "GREENEARTH Fund" adlı kuruluş ve "Sürdürülebilirliğin bir parçası ol!" söylemiyle New York'ta sürdürülebilirliğe ilişkin bilinci artırmak için etkinlik düzenledi.

"GREENEARTH Fund" New York'taki The Farm Soho'da "Gıdada Sürdürülebilirlik" konusuyla ilk etkinliğini düzenledi.

Kurucu Pia Bozyel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Amacımız sürdürülebilirlik alanının doğru anlaşılması ve doğru uygulanması konusunda farkındalığı artırmak. Bu nedenle bir etkinlik serisi başlattık. Birleşmiş Milletlerin de her gün çeşitli konularda uyarıda bulunduğu iklim krizinin önemine dikkat çekmek istiyoruz." dedi.

"Sürdürülebilirliğin bir parçası ol"

GREENEARTH Fund'ın daha yaşanabilir bir dünya için kendisiyle aynı kaygıyı güden kurumlar, sivil toplum kuruluşları, okullar ve bireylerle birlikte çalışmak istediğini anlatan Bozyel, "Yeşil ekonominin yaygınlaşması için 'Sürdürülebilirliğin bir parçası ol!' çağrısını dünyanın her yerine duyurmayı umut ediyoruz. Herkes bunun bir parçası olabilir ve dünyayı onarabiliriz." diye konuştu.

"Amaç gıda üretiminin çevreye verdiği zararı azaltmak"

Etkinlikteki konuşmacılardan biri olan "Edge Foods" adlı kuruluşun Yönetim Kurulu Başkanı Bianca Drevensek, gıdada sürdürülebilirlik için alternatif protein üretimi geliştirdiklerini söyledi.

Drevensek, mevcut endüstrileşmiş tarım modellerinin çevreye ciddi zarar verdiğine dikkati çekerek bu modellerin çok fazla toprak ve su kullanımına yol açtığını kaydetti.

"Temel amacımız, gıda üretiminin çevreye verdiği zararı azaltmak." diyen Drevensek, aynı zamanda atığı azaltmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Drevensek, gıdada sürdürülebilirliği sağlamak için inovasyonun çok büyük öneme sahip olduğuna işaret etti.

"Gıdaya insani boyutu tekrar kazandırıyoruz"

"Eat Offbeat" adlı kuruluşun kurucusu Wissam Kahi ise mültecilere iş imkanı tanıyarak yerel yemeklerin New York'ta tanıtımını yaptıklarını anlattı.

Gıdada sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için yerel kaynakları kullandıklarını ve atığı azalttıklarını belirten Kahi, "Hem mülteciler etrafındaki olumsuz algıyı yıkıyor hem istihdam sağlıyor hem de nefis yemekler ikram ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kahi, "Gıdaya insani boyutu tekrar kazandırıyoruz." dedi.