Gaziantep'te hamile kadın 115 saat sonra kurtarıldı

Depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, polis özel harekat ekipleri ve çeşitli STK'lerin arama kurtarma ekipleri, Hilmi Kutlubay Caddesi'nde bulunan Zeynep Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan hamile Zahide Kaya ile iletişim kurdu. Kaya, yapılan çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremin 115. saatinde kurtarılan, ilk olarak serum takılan ve oksijen desteği verilen Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat önce Zahide Kaya'nın 6 yaşındaki kızı Kübra da kurtarılmıştı.