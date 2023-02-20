Hatay'da 6.4'lük depremin gerçekleşme anı amatör kameraya yansıdı

Hatay'da yaşanan 6.4 büyüklüğündeki deprem araç kamerasına yansıdı.

Deprem sırasında gökyüzünün aydınlandığı ve şiddetli bir sarsıntının yaşandığı görüldü.

O sırada araçta olanlar ise büyük panik yaşadı.

Hatay'da biri 6,4, diğeri 5,8 büyüklüğünde olmak üzere peş peşe iki deprem meydana geldi. Depremler Adana, Kilis, Gaziantep ve İskenderun'un yanı sıra Suriye'de de hissedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerden sonra hastanelere 8 yaralının getirildiğini bildirdi.

Birçok kentte hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

İkinci deprem ise saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleşti. AFAD, 5,8 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

Defne ve Samandağ ilçelerinin bazı mahallelerinde yıkımların yaşandığı ve enkaz altında kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.