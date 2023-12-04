İsrail güçleri, adliye binasını havaya uçurdu
İsrail'in havadan ve karadan saldırıları devam ederken Gazze’deki adliye binası patlayıcıyla yıkıldı.
Haber Merkezi
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İsrail, insani aranın sona ermesinin ardından Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) geçtiğimiz ay ele geçirdikleri adliye binasını bugün patlayıcı yerleştirerek kontrollü olarak patlattı. Patlamanın ardından gökyüzünü duman bulutu kaplarken, bina kullanılamaz hale geldi.