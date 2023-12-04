Polis, hız sınırına böyle dikkat çekti: Kaza yapan araç şehir girişinde sergilendi

Trafik polisleri, kaza yaparak hurdaya dönen aracı oluşturdukları platformda sergileyerek sürücülere hız sınırına karşı uyarıda bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından kaza yaparak hurdaya dönen araç, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun-Ankara karayolu şehir girişinde sergilendi. Direk üzerinde oluşturulan platformda sergilenen aracın alt kısmına da hız sınırı ibaresi ve "Yavaş" yazan tabela konuldu. Geceleri de sürücülerin görmesi için ışıklandırılan aracı fark eden sürücülerin trafik kurallarına uymaları sağlanarak kazaların önüne geçilmesinin hedeflendiği öğrenildi.