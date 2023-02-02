2022’de en çok şikayet edilen sektör e-ticaret oldu

Şikayetvar’ın açıkladığı verilere göre 2021’de 150 bin 185 olan kayıtlı marka sayısı 2022’de 162 bin 48’e ulaştı. 2022’de aylık ortalama ziyaretçi sayısı 500 bin artan platformda, 18 milyon 581 bin 280 ziyaret gerçekleşti. 2022’de Şikayetvar üzerinden toplam 449 bin 359 şikayet çözüme kavuştu. 2021’de 7 milyon 683 bin 504 olan toplam üye sayısı 2022’de yüzde 24 artışla 9 milyon 250 bin 553’e yükseldi. 2022’de platforma 3 milyon 359 bin 451 şikayet ulaştı.

Şikayetvar verilerine göre 469 bin 961 şikayet sayısıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022’de de en çok şikayet e-ticaret sektörüne geldi. 360 bin 439 şikayet sayısıyla finans en çok şikayet edilen ikinci sektör olarak öne çıkarken, finans sektörünü sırasıyla iletişim (267 bin 30), kargo-nakliyat (245 bin 308) ve internet platformları (226 bin 958) takip etti. 2021’in en çok şikayet edilen sektörleri sırasıyla e-ticaret, finans ve internet oldu.

E-ticarette taklit siteler mağduriyet yarattı

2022 yılında e-ticaret sektöründe büyük firmaların sitelerinin taklit edilmesi insanların mağduriyetine ve büyük güven kayıplarına sebep oldu. İndirimli ürünlerin gönderilmemesi tedarikte olmayan ürünlerin ve düşük fiyatlı siparişlerin iptal edilip aynı ürünlerin yüksek fiyattan satışa konulması gibi nedenlerden dolayı tüketiciler nezdinde 2022 yılı e-ticaret özelinde gerçekleştirilen kampanya dönemlerinin eskisi kadar fayda sağlamadığı bir yıl olarak değerlendirildi. Vaat edilen ürünlerin gönderilmemesi, büyük firmaların bile gönderdikleri ürünlerde kalite sıkıntısının olmasının tüketicilerin firma ismine duyduğu güveni zedelediği gözlemlendi.