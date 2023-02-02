Amazon’dan elektrikli filosuna 1 milyar euro yatırım

Amazon, Avrupa’daki elektrikli araç filosuna 1 milyar euro yatırım yaparak gerçekleştirdiği teslimatlarda karbon ayak izini küçültecek. Elektrikli kamyon ve kamyonetler kadar kargo bisikletlerini de kapsayan plan kapsamında, elektronik perakende devinin şu anda 3 bin olan elektrikli kamyonet sayısı 2025 itibariyle 10 bine yükselmiş olacak.

Amazon’un atacağı önemli bir adım da elektrikli bisikletle ve yaya olarak yapılacak teslimatları konu alıyor.

Şirket, “mikro mobilite merkezi” olarak adlandırdığı yapılanmasının yer aldığı şehir sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyor. Mahalle modeli diyebileceğimiz bu yapılanma şu anda Avrupa’nın 20 şehrinde mevcut. Paris Anlaşması’nda belirtilen tarih olan 2050’den 10 yıl önce karbon nötr hale gelmeyi planlayan Amazon, 2040’da ulaşmayı planladığı noktaya yolculuğunun otomotiv ve ulaştırma sektörlerinde inovasyona katkıda bulunmasını bekliyor. Bu beklentinin bir bölümünü de, şarj altyapısının geliştirilmesi oluşturuyor. Kamuya açık şarj istasyonlarının sayısının artırılmasını bekleyen Amazon, Avrupa’daki tesislerinde binlerce şarj noktasına da yatırım yapacağını açıkladı. Amazon’un araç siparişleri içinde Rivian’dan 2025’e kadar 100 bin elektrikli kamyonet satın almaya yönelik olan dikkat çekiyor. Amazon’un, elektrikli araçlara geçiş konusundaki agresif planları kapsamında 2019’da 1,3 milyar dolar yatırım yaptığı Rivian’ın hisse değeri, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve kendi içindeki üretim problemleri nedeniyle ciddi bir düşüşle karşılaşmıştı. Birincil halka arzında 86 milyar dolarlık değere ulaşan Rivian, 2023’te hedefinin yarısı kadar üretim yapabileceğini açıkladığında piyasa değerinin yarısına yakınını kaybederken geçen 31 Ocak itibariyle şirketin değeri 17,87 milyar dolardı. Bu, elektrikli araç pazarının ikincil etkilerinin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyan bir gösterge.