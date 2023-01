Arama motorlarındaki iyi performans ciroya yansıyor

Takip Et

Selenay YAĞCI

Pazarlama çalışmaları arasında markalar için en uzun soluklusu olan, aynı zamanda da en fazla getiri sağlayan uygulama alanlarının başında içerik yönetimi geliyor. Trendlere göre Avrupa’da şirketlerin yüzde 91’i içerik pazarlamasını etkili bir pazarlama yöntemi olarak görüyor. Bu nedenle birçok batılı şirketin profesyonellerce kaleme alınan ve tasarlanan blog sayfaları var. Arama motorlarında yani SEO optimizasyonunda başarılı olan e-ticaret siteleri, cirolarını da müşterilerini de artırıyor. E-ticaret’e yeni başlayanlar tarafından ciddiyetle ele alınması gereken arama motorları hizmetlerine ve SEO performansına ilişkin A’dan Z’ye bir dosya hazırladık.

Anahtar kelimeleri oluşturmak önemli

Günümüzde Google, Türkiye arama motoru pazarının yüzde 95’ine sahip. Odak kelimeye endekslenen metin ve görsel sistemi olan SEO uyumlu içerik yönetimi, markalar için önemli bir pazarlama yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Google aramalarında en üst sırada olmanın yolu, arama yapılan kelime ile eşleştirilmiş metin ve görsel üretiminden geçiyor. Başlıca yöntem ise profesyonel bir blog oluşturmakla mümkün. Günümüzde şirketlerin yüzde 77’sinin içerik pazarlamayı güçlü şekilde kullandığını görüyoruz. Böylece blog yönetimi her geçen gün daha önemli hale geliyor. SEO’ya uygun bir içerik doğru zamanda ve doğru kişiler tarafından görüleceği için pazarlamanın en önemli kısmı da hayata geçirilmiş olacak. İçerik pazarlama yaparken mutlaka oluşturulacak içerikle ilgili doğru anahtar kelimeleri aramak ve bunları içeriğe entegre etmek gerekiyor. İçerik oluştururken soru eklemek ve ilgili link oluşturmak, site trafiğini artırmak da içerik pazarlamanın temel taşlarından bir diğeri.

Yarışta öne geçmelisiniz

Arama motoru sıralaması, bir yarışa benzer. İlk sırada yer alanlar dereceye girer ve her zaman kazanır. İlk üç sonuçta sıralanan siteler yüzde 10 ila yüzde 30 tıklanır. Dokuzuncu sıradaki sitenin tıklanma oranı yüzde 2’ye düşer. Aranan kelimelerle birinci sayfada görünmeyen web sitesi, tam potansiyeline ulaşamaz. Bu aşamada "arama motoru optimizasyonu" devreye girer. SEO, markaların arama motorlarından web sitelerine organik trafik çekmek için yaptığı her işlemi kapsayan bir çatı terimi. Site mimarisi gibi teknik yönlerin yanı sıra içerik oluşturma ve kullanıcı deneyimi gibi farklı öğeler de içerir. Bu noktada bilinmesi gereken "SEO her zaman dinamiktir" ifadesidir. Bir zamanlar siteler için çok işe yarayan SEO taktikleri, günümüzde olumsuzluklara yol açabilir. Bir siteyi optimize etmek için arama motorlarının algoritmalarının nasıl işlediğini ve gerçek kişilerin web sitesi içeriklerine nasıl tepki verdiklerini bilmek gerekir.

E-Ticaret siteleri için SEO’nun önemi

Şirket ne kadar büyük olursa olsun başarılı bir e-ticaret için SEO'ya ihtiyaç duyar. E-ticaret sitesi, hedef kitle tarafından görülmüyorsa online mağazanın bir anlamı olmaz. Çeşitli optimizasyonlarla e-ticaret sitesinin arama motorlarındaki sıralamasını iyileştiren SEO, hedef kitlenin online mağazayı kolayca bulmasına yardımcı olur. SEO’nun e-ticaret siteleri için önemini şöyle açıklayabiliriz:

• E-ticaret sitesinde organik trafik oluşturmanın tek yolu SEO'dur. Bu trafik alma yöntemi, özellikle dar bütçeye sahip küçük e-ticaret işletmeleri için avantajlıdır.

• Arama motorlarındaki ücretli reklamcılık e-ticaret sitesinin trafiğini artırır; ancak bu uygulama uzun ömürlü değildir. Yani dijital reklamlarla birlikte SEO da uygulanmalıdır.

• SEO, e-ticaret siteleri için bir yatırımdır. Bu yatırımın geri dönüşü için site içi ve site dışı SEO faktörlerinin siteye optimize edilmesi gerekir.

• Arama motoru optimizasyonundan kaçınmak, e-ticaret hedeflerine ulaşmayı imkansızlaştırabilir.

• Araştırmalara göre, e-ticaret sitesinin hayata geçirdiği SEO stratejileri sayesinde siteye giren her bin kişiden 25 ila 30’u yeni bir müşteri olur.

• SEO stratejileri zaman alan bir süreçtir; ancak e-ticaret sitesine uzun süreli ya da sürdürülebilir bir trafik sağlayabilir.

E-Ticaret siteleri ön sıralarda yer almak için ne yapmalı?

Arama motoru sonuçlarında ön sıralarda yer almak için birçok SEO uygulaması bulunuyor. Bu konuda arama motoru yazılımları kullanıcı davranışlarına odaklanarak bir vizyon sunabiliyor. İlk olarak e-ticaret sitesi mimarisinin SEO uyumlu bir yapıyla tasarlanması ile işe başlanabilir.

Arama motoru sonuçlarında ilk sıralarda yer almak için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

• Organik trafik oluşturmak için potansiyel müşterilerin arama yaparken kullandığı anahtar kelimeler analiz edilmeli. Özellikle uzun arama sorgularına odaklanmak gerekir.

• Sitenin altyapısında gerekli SEO ayarları yapılmalı.

• Sitedeki içerikler SEO uyumlu olarak yazılmalı. İçerikler konuya uygun anahtar kelimeler içermeli ve özgün olmalı. Özgünlükle birlikte zengin bilgiler içeren içeriklerin arama motorlarında ilk sıralarda çıkma olasılığı yükselir.

• E-ticaret sitesindeki içerikler ve veriler güncel tutulmalı.

• Rakip sitelerin kullandığı SEO araçları, SEO açısından üstünlükleri ve organik trafik almak için hangi anahtar kelimeleri kullandıkları gibi analizler yapılmalı.

• Arama trendleri takip edilmeli; gerekirse arama trendlerini analiz eden uygulamalar kullanılmalı.

Bilinmesi gerekenler

• Arama sonuçlarının sıralaması, algoritma tarafından belirlenir.

• Google üzerinde günde yaklaşık 4 milyardan fazla arama gerçekleştirilirken, arama motoru, tahmini olarak 2 milyar web sitesini tarar ve ilgili sonuçları 0,5 saniyenin altında getirir.

• Bir arama motorunun ilgili arama sonuçlarını getirmek için üç şey yapması gerekir; web sayfalarının bir listesini veya dizinini oluşturmak, bu listeye anlık erişim ve her bir arama için hangi sayfaların ilgili olduğuna karar vermek.

• Kopya metin içerikleri, arama motorlarında web sitelerinin arama sonuçlarındaki sıralamasını düşürürken, özgün ve zengin içerikler sıralamayı yükseltir.

• Kullanıcı deneyimi, arama motoru optimizasyonunda rol oynar. Örneğin; kullanıcının web sitesinde daha fazla vakit geçirmesi, arama motoru sıralamasına olumlu etki eder.