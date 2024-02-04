Amsterdamlıların Sevgililer Günü’nü Türk orkestra kutlayacak

İzmirli iş insanları Ceyhan ve Fatma Olten çiftinin ülkemizdeki konservatuar mezunu kadro bulamamış sanatçılar için kurmuş olduğu Olten Filarmoni Orkestrası 10 yılını tamamladı. Elektrik mühendisi Ceyhan Olten ve Endüstri mühendisi Fatma Olten'in önderliğindeki orkestra, yurt içi ve yurt dışında pek çok konserle adından söz ettiriyor. Bu bağlamda orkestra, Amsterdam'ın ünlü Concertgebouw salonunda, 14 Şubat'ta düzenlenecek olan bir konserle sahne alacak. Olten, Hollanda'nın tarihî ve prestijli bu konser salonuna davetli ilk Türk orkestra olacak.

Fatma Olten

Olten Sanat Vakfı İcra Kurulu Başkanı Fatma Olten 10 yıl önce bir sosyal sorumluluk projesine başladıklarını söyledi. Fatma Olten, “Bu yolculuk bizi Olten Filarmoni Orkestrası'nın kuruluşuna götürdü. Sanat Koordinatörümüz Akgün Çavuş ile birlikte birlikte çıktığımız bu yolda, ilk konserimizi 9 Aralık 2013'te Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdik. Bugün itibariyle kadromuz 30 civarında sanatçıya ulaştı ve gelecek sezon daha da büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

Fatma Olten, başarılarını ve gelecek hedeflerini değerlendirirken, "Orkestramızın uluslararası platformlarda beğenilmesi, konser biletlerinin hızla tükenmesi hem sanat dünyasında hem de toplumda sağlam bir yer edindiğimizin göstergesidir. Olten Sanat Vakfı olarak, sürdürülebilir olabilmek için soyadımızı vakfımıza verdik. Umarım sağlıkla uzun yıllar hayallerimizi gerçekleştirebiliriz” dedi.