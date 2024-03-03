Salt’ın iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan gösterim programı Bu son şansımız mı?, kurucusu Garanti BBVA’nın desteğiyle 24 Mart’a kadar Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da ve saltonline.org’da izleyiciyle buluşuyor. Türkiye, Filistin, İspanya, Kenya, Danimarka, İsveç ve Almanya’dan yedi belgesel filmi bir araya getiren program, iklim değişikliğinin biyoçeşitlilik, ekosistem kaynakları, insan ve olmayan varlıklar üzerindeki etkilerini irdeliyor.

Hızla azalan yağışlar ve toprak kaybı, dünyanın birçok yerinde yerel toplulukların kadim yaşam pratiklerini derinden etkiliyor; insan kaynaklı ekolojik tahribatın önüne geçmeye çalışanlar her zamankinden çetrefilli sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bu son şansımız mı? 2024 seçkisi, değişen iklim koşulları bağlamında insan ile insan olmayan varlıklar arasındaki ilişkileri irdelerken yas, kayıp ve onarım kavramlarını merkeze alıyor. Farklı coğrafyalardan hikâyeler, gezegendeki her şeyin birbiriyle bağıntılı oluşuna vurgu yapıyor.

From the Wild Sea [Vahşi Denizlerden] (2021) filminden ©DR Sales

Kültür kurumlarının kritik rolü

Bu son şansımız mı? kapsamında 2015’ten bu yana 70’i aşkın filmin gösterildiğini belirten Salt Genel Müdürü Deniz Ova, dünya çapında yaşanan ekolojik krizler ile toplumsal dönüşümleri anlamak ve farkındalık yaratmak için kültür kurumlarının kritik bir rolü olduğuna değindi. Salt’ta düzenlenen iklim odaklı programların, kurumun ilgi alanları ile önceliklendirdiği konuları yansıttığını ifade etti.

Programla ilgili görüşünü dile getiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, “Garanti BBVA olarak iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyümeyi odağımıza alarak topluma değer katmak için çalışıyoruz. Kurucusu olduğumuz Salt ile birlikte ‘sürdürülebilirlik’ kavramını sanat aracılığıyla toplumsal gündeme taşımaya önem veriyoruz. Sanatın farkındalık yaratma, diyalog kurma ve harekete geçmede ne kadar etkili olduğunu biliyoruz; bu nedenle sanatsal etkinliklerin kapsamına iklim ve ekolojik kriz gibi öncelikli konuları alarak farklı kitlelerde etki yaratmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda güçlü bir çağrı yapan Bu son şansımız mı? gösterim programının destekçisi olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.