“Geleceğin Menüleri” Bigchefs'te!

Unilever Food Solutions’ın (UFS) kapsamlı araştırmaları ve bin 600'den fazla global şefin öngörüleriyle şekillenen "Geleceğin Menüleri" global trend raporundaki Lezzet Kontrastı, Gelenekten Geleceğe Lezzetler, Paylaşma Hazzı ve Karşı Konulmaz Sebzeler trendleri, BigChefs ve UFS şefleri tarafından gıda deneyimine odaklanan lezzetlere dönüştü.

BigChefs ve Unilever Food Solutions iş birliğiyle hazırlanan özel reçeteler "BigChefs’te Geleceğin Menüleri" adıyla 7 Nisan’a kadar BigChefs şubelerinde servis edilecek. Menü, dört gıda trendini lezzetli ve yenilikçi yemeklerle buluşturuyor.

“Karşı Konulmaz Sebzeler” trendini temsil eden Çıtır Akdeniz Salatası, vişne domates, çıtır tortilla ekmekleri, beyaz peynir, avokado, kıtır havuç-salatalık, Knorr Akdeniz Salata sosu ve nar taneleriyle sağlıklı ve lezzetli bir seçenek sunuyor. Karşı Konulmaz Sebzeler trendi altında, Havuç ve Kabak Spaghetti ile havuç ve kabakların spagetti şeklinde sunumu, lor peyniri, pesto, ceviz içi, domates sos ve yoğurt dip ile veriliyor.

“Paylaşma Hazzı”nı öne çıkaran Kızarmış Sebze Topları, brokoli-peynirli, ıspanaklı-patatesli ve kök sebzeler-mozzarella çeşitleriyle paylaşımlık tabaklarda yer alıyor. “Lezzet Kontrastı” trendini yansıtan Reyhan Soslu Izgara Tavuk Filetosu, domates soslu ızgara patlıcan ve reyhanlı peynir sos ile sunuluyor.

“Gelenekten Geleceğe Lezzetler” kategorisinde yer alan İsli Peynirli Patatesli Izgara Köfte ve "Kadayıf" de Nata, geleneksel tatları modern dokunuşlarla yeniden yorumlanıyor.