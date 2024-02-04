Roka Istanbul mutfağında Şef Maksut Aşkar’ı ağırlayacak!

Dünyanın dört bir yanındaki lokasyonlarıyla çağdaş Japon mutfağını temsil eden Roka, 20. yıldönümünü kutladığı yıla, dünyaca ünlü Türk bir şef ile yaptığı iş birliğiyle devam ediyor. Anadolu mutfağını, restoranı Neolokal’in yanı sıra dünyanın farklı şehirlerindeki restoranlarda sunduğu tabaklarla tanıtan Maksut Aşkar, Roka İstanbul’un mutfağına konuk oluyor. Şef Suna Hakyemez ile Maksut Aşkar’ın Japon ve Türk mutfaklarını bir araya getirecekleri etkinlik, 12 Şubat Pazartesi ve 13 Şubat Salı akşamlarında gerçekleştirilecek.

Roka restoranlarında ilk defa gerçekleştirilecek konuk şef etkinliği için bir araya gelen şefler, yaratıcılıklarını, sıradışı lezzetleri bir araya getirme tutkularını, iki mutfağın farklılaşan tekniklerini ve tabaklarının arkasına ördükleri hikâyeleri, Roka İstanbul’da yapılacak iki özel akşam yemeği için hazırladıkları set menü ile yaşatacaklar.

Roka İstanbul’un şefi Suna Hakyemez, bu iş birliğinin iki kültürün zengin mirasıyla harmanladıkları özgün bir deneyim sunacağını belirtiyor. Uluslararası bir restoran grubu olan Roka, ilk kez İstanbul’da uygulayacağı bu projenin fikri, konsepti ve menüsünün hazırlıklarına aylar öncesinden başladıklarını söyleyen Suna Hakyemez, “Bu iki gece boyunca misafirlerimizi Türk ve Japon lezzetleriyle unutulmaz bir yolculuğa çıkarmak için çalıştık. Maksut Aşkar’ın yaratıcılığı çeşitli kültürlere dair bilgisi ve Japon kültürüne yakınlığı bu deneyim için büyük bir fırsat” diyor.

Maksut Aşkar ise etkinlikle ilgili olarak “Japon ve Anadolu mutfak kültürlerinin benzerliği geleneklere, ürünlere ve üreticiye saygıdan geçiyor. Bu ortak değerlere duyduğum saygıyla, Roka çatısı altında Japon mutfağının tekniklerini, Anadolu mutfağının malzemeleri ile harmanlamak benim için büyük bir mutluluk. Şef Suna Hakyemez ile hem ortak mutfak tutkumuzu yansıtan hem de özel bir gastronomi yolculuğuna davet eden bir menü oluşturmaya özen gösterdik” sözlerini paylaşıyor.