Bread&Burger ekmek ile köfteyi ızgarada buluşturuyor

Bread & Burger’de 100 gr, 140 gr, 200 gr ve 240 gr’lık köftelerle hazırlanan birbirinden farklı 16 hamburger seçeneği bulunuyor. Günlük, el yapımı ve taze sebzelerden yapılan soslarla hazırlanan hamburger menüsünde Bread and Burger, Tereyağlı Boşnak Kaymaklı Burger, İstanbul Burger, Steak House Burger gibi lezzetler sunuluyor ve köfteler konukların arzu ettiği biçimde pişiriliyor. Et yemeyenleri de düşenen Bread&Burger’ın menüsünde taco ve vegan seçenekleri de yer alıyor. Afyon’dan en iyi patateslerin günlük olarak curly kesilip, kızartılarak lezzetli sos ve peynir seçenekleriyle sunulduğu Bread & Burger’in kurucusu Osman Zühel gastronomi dünyasında uzun yıllar profesyonel yönetici olarak çalışmış bir isim. “Eminim, uzun yıllar yeme-içme ve hizmet sektöründe profesyonel yönetici olarak çalışıp kendi yerini açma hayali kuran nice meslektaşım vardır” diyor ve şöyle devam ediyor:

“Ne mutlu bana ki ben bu hayali gerçeğe dönüştürebildim. Gurme bir burger dükkânı açma fikrini uzun süre kafamda evirip çevirdim. Burgerin olmazsa olmazı ekmek ve eti farklılaştırmanın yollarını aradım. Kendi ekmeğimi yapmak istediğim için özel kurslara gittim, ekşi mayalı artizan ekmek için gerekli reçete üzerinde çalıştım. Et için çiftlik çiftlik dolaşıp doğru adresi buldum. Taze sebzelerden günlük soslar yapıp lezzete lezzet ekleyeyim istedim. Afyon’un en iyi patateslerinden günlük olarak hazırlanan patates kızartmasını hem lezzetli soslar hem peynirle buluşturdum.”

Osman Bey, şubeleşmeyi ve mekânı büyütmeyi şimdilik düşünmüyor.