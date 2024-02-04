Divan’dan gezegenin geleceği için birlikte dönüşüm çağrısı

Divan Grubu, tüm süreçlerini sürdürülebilirlik odağında dönüştürme çalışmalarını sürdürüyor. Grup, bir doğaya saygı projesi olan “4 Mevsim Divan” kapsamında Divan İstanbul Otel’de bir çalıştay düzenledi. Etki Çemberleri Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen çalıştayda, yerellik ve yerindelik, fonksiyonellik, kaynaklara saygı, insana ve ekolojiye aynı anda odaklı, mevsim gibi doğanın geçişlerini gözeten, multidisipliner bir tasarım için ortak hareket ve birlikte dönüşüm gerekliliği ve yöntemleri ele alındı.

Çalıştayın açılış konuşmalarını Divan Grubu İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Özgür Şahin ile Divan Grubu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Gönül Gültekin gerçekleştirdi.

Özgür Şahin şöyle konuştu:

“Gezegenimize karşı sorumluluğumuzla sürdürülebilirlik alanında fark yaratan ve ilham veren bir şirket olarak yepyeni bir yolculuğa başladık. ‘Her paydaşa saygı’ felsefesi, geleceği güzelleştirme hedefimizle sürdürülebilir bir dünyaya ulaşmak için çıktığımız yolculukta; yerel ve küresel düzeydeki sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Bu yolculuk kapsamında sektörümüzde öncü bir adım atarak birinci sürdürülebilirlik raporumuzu yayımladık. Bugün de burada karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz böylesi önemli bir çalıştayda bizimle birlikte olduğunuz ve bu yolcukta bize sağladığınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz.”

Gönül Gültekin ise şunları söyledi:

“Uzmanlık alanımız olan gastronomide sürdürülebilirliği sahiplendik ve bir gıdaya saygı projesi olan 4 Mevsim Divan projemizi hayata geçirdik. Projemizi sürdürülebilir bir yaklaşımla Divan restoranlarının işleyişine entegre ediyoruz. Mevsim döngülerine ve yerel ürünlere bağlı kalarak hazırladığımız menülerimizle doğaya uyumlu bir yaklaşım benimsiyoruz. Orijinal reçeteleri mevsimsel ve yerel-coğrafi işaretli ürünler ile harmanlıyoruz. Bu projemizle Divan’ın köklerinden gelen değerleri sürdürülebilir bir gelecek ile birleştiriyoruz. Biyoçeşitlilik, gıda hijyeni ve güvenliği, gıda mirası, gelenekler ve sıfır atık prensibi gibi önemli ilkelere bağlı kalarak her tabakta yerel üreticilerin emeği ve topraktan sofraya uzanan özenli bir yolculuğu misafirlerimizle buluşturuyoruz.”

Etki Çemberleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Gezgüç yaptığı konuşmada “Ülkemizin serveti olan tüm üretilmiş malzemeler sistem içinde kalabilse, öncelikle atık olmaz, ikincisi bu kadar enerji ihtiyacı olmaz, üçüncüsü yeni Ar-Ge ve iş birliği alanları ile yeni yatırım olasılıkları doğar, en önemlisi de dünyayı afetlere itmeyiz. Amacımız, endüstriyel ekoloji ve ekolojik vatandaşlığı harekete geçiren örnekler üretmek ve çoğaltmak. Sizlerden etki odaklı etkinliklerde bize ev sahipliği yapmanızı, manifesto hazırlığı için iş birlikleri ve ortak taahhütler oluşturana ve bunların gerçekleştiğine tanıklık edene kadar bizlerle yol almanızı diliyoruz” dedi.

“Gelecek İçin Divan’dayız”

Açılış konuşmalarının ardından masa çalışmalarına geçmeden önce sürdürülebilirliğin bütünsel ve kapsayıcı bir yaklaşımla ele alındığı “Gelecek İçin Divan’dayız” paneli düzenlendi. Dude Table Gastronomi Pazarlama Ajansı Başkanı Funda Güzelmeriç İnansal’ın moderatörlüğünü üstlendiği panele; Dohler TİP Genel Müdürü Can Aydemir, 27. Dönem Tarım Bakan Yardımcısı ve Tanışık Danışmanlık Kurucusu Ayşin Işıkgece, Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekanı & Lojistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan, le Cordon Bleu Türkiye Direktörü ve Özyeğin Üniversitesi’nden Defne Ertan Tüysüzoğlu katıldı.

Manifesto

Çalıştay sonunda hazırlanan 4 mevsim Divan manifesto taslağında “iş birlikleri” ön plana çıktı.

Bir özel sektör, sivil toplum iş birliği etkinliği olarak planlanan çalışma sonrasında 4 mevsim Divan manifestonun paydaş ağlarıyla geliştirilerek yaygınlaşması ve diyalog içinde yeni ağların kurulması hedefleniyor. Gıda, tarım, ağırlama sektörleri özelinde hazırlanan manifesto sürdürülebilir bir dönüşüm için yol haritasını, inancı ve kararlılığı ortaya koyan niyetler ve dilekleri içeriyor.