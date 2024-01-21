Türkiye’nin ilk Japon Mutfak Sanatları Programı, Türkiye Japonya dostluğunun 100. yıl dönümünü kapsayan 2024 kış eğitim döneminde Topkapı Üniversitesi USLA’da başlıyor. Programın tanıtımı Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin’in katılımıyla yapıldı.

Bronze Sertifikalı Japon Mutfak Sanatları Programı, 2013'te "Japonların Geleneksel Beslenme Kültürleri" olması nedeniyle UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras olarak tescil edilen ve “Washoku” olarak anılan Japon mutfağının, bilinen ve keşfedilmeyi bekleyen birçok önemli unsurunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Program, şeflerin ürettikleri ürünleri iyi tanımalarını, temel kavram, malzeme ve tekniklere hâkim olmalarını sağlayarak yaratıcılıklarını bir üst dereceye taşımayı, öğrencilere mutfağın özünü en doğru şekilde anlatmayı hedefliyor. Programın ilerleyen yıllarda farklı ülke mutfaklarını da kapsaması öngörülüyor.

Açılış konuşmalarında söz alan Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi “2024’ün Türk Japon diplomatik ilişkilerinin 100. yılı olması sebebiyle yıl boyunca birçok etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlik de bunun bir nişanesi. Bugün burada gerçek Japon mutfağını tadacağınız için mutluyuz” dedi. Topkapı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin: “Türkiye’de bir ilke imza attığımız Bronze Sertifikasına sahip Japon Mutfak Sanatları Eğitim Programını Topkapı Üniversitesi USLA çatısı altında başlattığımız için gururluyuz. Başta programın master şefi Shunichi Horikoshi olmak üzere, ülkemizin Bronze Sertifika’lı şefleri Sinan Damgacıoğlu ve Didem Yalçınkaya ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.

Japon Mutfağı iyi niyet elçisi ve programın master şefi Shunichi Horikoshi, Sinan Damgacıoğlu ve Didem Yalçınkaya yönetiminde öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor. Katılımcılar tüm dünyada geçerli Bronze Sertifika’nın sahibi oluyor.