BTA çalışanları Arzu Kaprol tasarımları giyecek

TAV Havalimanları'nın yiyecek-içecek hizmetleri alanındaki iştiraki BTA’nın 3 bin 500 çalışanının yeni üniformalarını inovasyon tasarımcısı Arzu Kaprol, BTA çalışanları için 19 yazlık, 19 kışlık olmak üzere toplam 38 parçadan oluşan bir koleksiyon hazırladı.

BTA İcra Kurulu Başkanı Baha Bülbül şunları söyledi:

“Kuruluşumuzdan bu yana tüm operasyonlarımızın odağında çalışan mutluluğu yer alıyor. Çalışanlarımızın mutluluğu misafirlerimizin memnuniyetiyle doğrudan orantılı. Havalimanları yedi gün 24 saat çalışan ortak yaşam alanları. Her gün dünyanın dört bir köşesinden gelen yaklaşık 75 bin misafirimize en üst düzeyde hizmet sunuyoruz. Bu yoğun tempo içinde, çalışanlarımızın ihtiyaçları ve beklentileri çok önemli. Moda tasarımı konusunda özgün bir bakışı olan Arzu Kaprol sayesinde bu beklentileri karşılayan, aynı zamanda da marka değerlerimizi yansıtan bir koleksiyon ortaya çıktı. Döngüsel ekonomiye geçiş konusundaki çabalarımızın bir parçası olarak koleksiyonun çevre üzerindeki etkisinin en aza inmesi sağlandı” dedi.

Arzu Kaprol ise, “Üniforma, bir kuruluşun kimliğinin ve kurumsal kültürünün önemli bir parçasıdır. İyi tasarlanmış bir üniforma, profesyonellik, temizlik ve güvenilirlik duygusunu uyandırmasının yanı sıra çalışanların verimliliğini ve müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı olur. BTA'nın farklı restoran zincirlerinin üniforma tasarımını yaparken en önemli yol göstericimiz, markaların kendi kimlikleri ve sorumlu tasarım bilincini sürdürülebilirlik üzerinden düşünerek kurgulamak oldu” dedi. Kaprol’un hazırladığı koleksiyonun tamamında geri dönüştürülmüş ve GRS (Global Recycled Standard) sertifikalı geri dönüşüme uygun malzemeler kullanıldı.

“Sorumlu üretim ve tüketim”

BTA, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan “Sorumlu Üretim ve Tüketim” maddesine yoğunlaşıyor. Kuruluş bu doğrultuda, BTA genelinde 2022 yılında kullanılan sarf malzeme çeşit sayısını 330’dan 60’a indirdi. Plastik kullanımını düşürerek enerji ve karbon salınımını azalttı.