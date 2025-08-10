Nil Karaibrahimgil, World Akustik sahnesinde

  1. Ekonomim
16 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.00’de Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşecek konserde, sanatçı kendine has tarzı, eğlenceli sahne performansı ve hit şarkılarını sunacak.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Nil Karaibrahimgil, Yapı Kredi World sponsorluğunda düzenlenen “World Akustik” konser serisi kapsamında müzikseverlerle buluşuyor. 16 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.00’de Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşecek konserde, sanatçı kendine has tarzı, eğlenceli sahne performansı ve hit şarkılarıyla bir gece sunacak. “Seviyorum Sevmiyorum”, “Ben Aptal mıyım?”, “Bütün Kızlar Toplandık” ve “Kanatlarım Var Ruhumda” gibi şarkılarıyla bilinen Karaibrahimgil, yaratıcı sözleri ve özgün tınılarıyla Türk pop müziğine alternatif bir soluk getiren isimlerden.

Biletler Biletix üzerinden temin edilebilir.

