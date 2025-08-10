Zorlu PSM 600 bine yakın sanatseveri bin 134 etkinlikte buluşturdu!

12. sezonunda beş farklı sahnesinde gerçekleştirdiği bin 134 etkinlikle 600 bine yakın sanatseveri ağırlayan Zorlu PSM, müzikten tiyatroya, danstan müzikallere, tek kişilik gösterilerden festivallere kadar geniş bir yelpazede sanatın farklı dallarına ev sahipliği yaptı.

Müzik ve festival coşkusu

Apocalyptica, Tempesst, UK Pink Floyd Experience, Estas Tonne, Soen, Salif Keita, Tony Ann, Oscar and the Wolf, Camelphat ve Billie Marten gibi isimler ve gruplar, Zorlu PSM sahnelerinde müzikseverlerle buluştu. Fazıl Say, Melike Şahin, Sıla, Duman, Gökhan Türkmen, Ahmet Aslan, Emel Sayın, Erol Evgin, Gazapizm, Yeni Türkü, Büyük Ev Ablukada ve daha birçok isim de sezon boyunca dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Festivallerle de adından söz ettiren Zorlu PSM, Sónar Istanbul’un iki günlük maratonunda The Chemical Brothers, Jamie xx, Richie Hawtin ve Marie Davidson gibi sanatçıları ağırladı. 5 farklı sahnede 50’den fazla sanatçının performans sergilediği festival, 5 binin üzerinde müzikseveri bir araya getirdi. MIX Festival Presented by %100 Müzik, 9 farklı ülkeden Altın Gün, Starsailor, Trentemøller, Bedük ve Milky Chance gibi 20’den fazla müzisyeni buluştururken, PSM Loves Summer by %100 Müzik serisi Anohni & The Johnsons, Masego, Hurts ve Jessica Pratt gibi isimleri ağırladı. Serinin eylül ayındaki konserleri Luvcat ve Barry Can’t Swim.

Uluslararası prodüksiyonlar ve tiyatrolar

Broadway’in en uzun soluklu müzikali Chicago; 30 yılı aşkın süredir 10 milyon seyirciye ulaşan Slava’s Snow Show; BAFTA ödüllü Peaky Blinders’ın Rambert Dans Tiyatrosu tarafından sahnelenen uyarlaması ve Charles Aznavour’un şarkılarını Paris sokaklarının atmosferiyle buluşturan Formidable! Aznavour konseri de programda yer alıyordu.

Zorlu PSM kendi yapımı Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan 1923 müzikalini, 200 kişilik bir ekiple sahneye taşınırken, Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu’nun başrolünü paylaştığı Balina, Afife, İnsanlar Mekânlar Nesneler, Hayalperest ve PSM Atölye’den çıkan Kısık Ateşte Düdüklü Tencere gibi oyunlar da sahnelendi. Amadeus, Medea, Sidikli Kasabası Müzikali, Kel Diva, Aydınlıkevler, Drakula ve Chaplin gibi onlarca yapım, tiyatroseverlerden beğeni topladı.

Kahkaha dolu gösteriler

Cem Yılmaz’ın “CMXXIV” adlı stand-up gösterisi, Ata Demirer’in “Ata Demirer Gazinosu” izleyicileri kahkahaya boğdu.

Yeni deneyimler

Zorlu PSM, sanatseverlere sadece sahnede değil, sahne arkasında da deneyimler sundu. UNSEEN turları, dev prodüksiyonların sahne arkasını, sanatçıların hikâyelerini ve anılarını keşfetme fırsatı sunarken, UNSEEN Extreme ile maceraseverlere adrenalini yüksek bir yolculuk yaşattı. Çocuklar için tasarlanan UNSEEN Kids turları ise minik sanatseverlere sahne arkasının dünyasını tanıttı. Müzik konserleri, DJ setleri, film gösterimleri, çocuk atölyeleri ve spor müsabakalarıyla zengin bir program sunan Vestel Amfi de farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Topluma dokunan projeler

Zorlu PSM, “Hepimizin Sahnesi” anlayışıyla sosyal fayda projelerine de ağırlık verdi. Dezavantajlı kesimleri sanatla buluşturan projelerle binlerce kişiye ulaşırken, sektörün eğitimli iş gücüne katkı sağlamak için PSM Atölye’yi sürdürdü. Galatasaray Üniversitesi ile iş birliği ise Sanat ve Kültür Mekân Yönetimi ile Kültür Yönetimi dersleriyle gençlere profesyonel beceriler kazandırdı.

13. sezonda hedefler

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, 12. sezonu değerlendirirken “Sanatın dönüştürücü gücüne inancımızla, 12 yıldır kültür sanatı erişilebilir kılmak için çalışıyoruz. 13. sezonumuzda da dünya standartlarında prodüksiyonlar, bağımsız oyunlar, alternatif müzisyenler ve uluslararası iş birlikleriyle yaratıcı bir sahne olmaya devam edeceğiz” dedi.