Sabancı Vakfı Film Yarışması “eğitimde eşitsizliklere kayıtsız kalma” diyor

Sabancı Vakfı’nın 2016’dan bu yana toplumsal sorunlara sinema yoluyla farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği Kısa Film Yarışması, 10. yılında “Eğitimde Eşitsizlikler” temasıyla kapılarını açtı. “Kayıtsız Kalma” sloganıyla gerçekleştirilen yarışma, eğitimde cinsiyet, sosyoekonomik durum, coğrafi koşullar, dijital erişim ve engellilik gibi eşitsizlikleri gündeme taşıyarak çözüm yollarına ilham vermeyi hedefliyor. Başvurular, 14 Kasım tarihine kadar www.kisafilmuzunetki.orgadresinden yapılabilecek.

Eğitim Reformu Girişimi’nin 2024 raporuna göre, Türkiye’de 612 bini aşkın çocuk zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen okula devam etmiyor. Yabancı uyruklu çocuklar dahil edildiğinde bu sayı 850 bini aşıyor. Bölgesel ve cinsiyete dayalı eşitsizlikler, özellikle Muş gibi illerde 15-17 yaş grubundaki çocukların üçte birinden fazlasının eğitim dışında kalmasına neden oluyor. UNESCO’nun 2024 Küresel Eğitim İzleme Raporu’na göre ise dünya genelinde 251 milyon çocuk ve genç okula erişemiyor. PISA 2022 sonuçları, Türkiye’de fen liseleri ile meslek liseleri arasında 10 yıllık öğrenme farkı olduğunu ortaya koyarken, en yoksul yüzde 20’lik kesimin eğitim harcamalarının yalnızca yüzde 2,3’ünü karşılayabildiği belirtiliyor.

Kalıcı çözümler için

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, eğitimin temel bir hak olduğunu vurgulayarak, “Yarışmamızın 10. yılında sanatın dönüştürücü gücünden faydalanarak eğitimde eşitsizlikleri görünür kılmayı ve yaratıcı çözümler için ilham vermeyi hedefliyoruz. Kalıcı çözümler, kolektif ve sürdürülebilir çabalarla mümkün” dedi. Yarışmanın Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan ise, “Eğitimde eşitsizlikleri ele alan filmler, sadece sanatsal bir ifade değil, aynı zamanda sosyal bir çağrı olacak. Sinemacıların bu önemli konuya güçlü hikayelerle dikkat çekmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Yarışmaya katılacak filmlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve daha önce gösterilmemiş, ödül almamış eserler olması gerekiyor. Yönetmen veya yapımcılardan en az birinin Türkiye Cumhuriyeti veya K.K.T.C. vatandaşı olması şartı aranırken, uzun metraj film çekmemiş kişiler başvurabilecek. Ön jüri tarafından seçilen 10-15 finalist eser, jüri tarafından değerlendirilecek. Birincilik ödülü 80 bin TL, ikincilik 60 bin TL, üçüncülük 30 bin TL ve Sosyal Etki Ödülü 30 bin TL olarak belirlendi.