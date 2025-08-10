Kezban Arca Batıbeki, 40 yılı aşkın sanat pratiğinde pop kültür, tüketim toplumu ve toplumsal cinsiyet politikalarını sorgulayan işlerine bir yenisini ekliyor. Merkur Art Gallery, 13 Eylül-1 Kasım tarihleri arasında sanatçının “Sound of Silence” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi, doğa, kadın bedeni ve sessizlik arasındaki kırılgan ilişkiyi etik, politik ve simgesel boyutlarıyla ele alıyor.

Batıbeki’nin siyah-beyaz tonların hâkim olduğu resimlerinde, seçili imgelerde beliren renkler, bir hafızanın ya da sesin izleri gibi parlıyor. Kadın figürlerinin doğayla simbiyotik bağı, sanatçının eko-feminist bakış açısını yansıtan görsel manifestolar sunuyor. Ağaçlara kök salan bedenler, susturulmuş megafonlar ve hedef tahtasına dönüşen kadın imgeleri, sessizliğin bir direniş biçimi olabileceğini vurguluyor.

Küratör Derya Yücel, sergi metninde, “Batıbeki’nin işleri, kadının bedenini bir hedef olmaktan çıkarıp bir alan, sesini bir yankıdan çok bir çağrı olarak duyuruyor. Sessizlik, burada hiç olmadığı kadar gürültülü,” diyerek serginin etkileyici poetikasını özetliyor.”