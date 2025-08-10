  1. Ekonomim
Cervantes'in bu ölümsüz eseri, Işıl Kasapoğlu'nun rejisiyle Volkan Akkoç’un müzik direktörlüğünde Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ortak yapımı olarak izleyiciyle buluşacak.

Don Kişot müzikali için geri sayım başladı! - Resim : 1

Cervantes’in ölümsüz eseri Don Kişot’tan (Don Quixote) uyarlanan yapım, yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun rejisi ve Volkan Akkoç’un müzik direktörlüğünde, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ortak yapımı olarak izleyiciyle buluşacak.

Selçuk Yöntem’in performansıyla Don Kişot, Zuhal Olcay’ın yorumuyla Aldonza ve Cengiz Bozkurt’un mizahi derinliğiyle Sancho Panza karakterleri, 30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu, 15 kişilik canlı orkestra, görkemli dekor, çarpıcı ışık ve kostüm tasarımlarıyla 80 kişilik dev bir prodüksiyonla sahnede hayat bulacak. 1965’te Broadway’de 2 bin 328 kez sahnelenerek “En İyi Müzikal” dahil beş Tony Ödülü kazanan bu klasik eser, hayal gücü, cesaret ve sadakatin destansı hikâyesini anlatıyor. Don Kişot’un yalnız ve onurlu yolculuğu, Sancho Panza’nın gerçekçi mizahı ve ulaşılmaz bir aşkın hikâyesi, etkileyici müzikler eşliğinde bir tiyatro deneyimi sunacak.

Oyun programı

30 Eylül, 13-14 Ekim, 19-20 Kasım - İstanbul Zorlu PSM; 24- 25 Ekim- Ankara ATO Congresium.

Biletler Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo’da satışta.

