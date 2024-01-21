Asmalımescit’teki Simone İstanbul

Asmalımescit’te Ruz Hotels’in 6. katında yer alan panoramik şehir manzaralı Simone İstanbul, her mevsim değişen menüsündeki imza tabakları; 5. kattaki teras bar kokteylleri ve giriş katında yer alan İtalyan restoranı pizzaları ile öne çıkıyor.

6. kattaki restoranda Sinan Kızıklı ve Kerem Sarıdev'in önderliğinde hazırlanan menünün en yenileri Kömürde Kuzu Cağ Kebabı ve Bal Kabaklı Tortellini. Yazdan kalma bilindik tatlardan Ege Otlu Mantı da menüdeki yerini koruyor. Günlük olarak taze alınan her malzemeye ek o güne özel yeni tatlar ile misafirlerine sürpriz yapmayı seven bir mutfak Simone’unki…

Simone İstanbul, 5. kat terasındaki kokteyl barda Cuma ve Cumartesi günleri gün batımıyla birlikte müzik başlıyor ve imza kokteyller sunuluyor.

Otelin giriş katındaki Pizzeria Da Simone’un en yeni lezzeti ise Pizzeria da Simone…