Celal Şengör: Türkiye, 10 milyon yıl sonra Libya ile birleşecek

HT Bilim Tarih Felsefe kanalında Fatih Altaylı ile gerçekleştirdiği söyleşide Şengör, yapılan araştırmaların her 600 milyon yılda bir yeni bir süper kıta oluşumu gösterdiğini belirtti. Şengör, bu süreçte dünyanın değişim yaşayacağını ve Türkiye'nin haritadaki konumunun da değişeceğini söyledi.

"Amerika ve Asya çarpışacak"

Yaşanacak kıta değişimleriyle birlikte 'Avrupa'nın parçalanacağını ve Batı Avrupa'nın bir ada haline geleceğini' söyleyen Şengör, Amerika ve Asya'nın da 'büyük ihtimalle' çarpışacağını ileri sürdü.

"En çok Türkiye etkilenecek"

Şengör'e göre, 10 milyon yıl sonra oluşması öngörülen Yeni Pangea'dan en çok Türkiye etkilenecek. Akdeniz'in tamamen kapanacağını ve yeni bir dağ kuşağı oluşacağını belirten Şengör, bu oluşumların şu anda bile yaşandığını söyledi.

"Türkiye ile Libya birleşecek"

Celal Şengör'ün açıklamalarına göre, 10 milyon yıl sonra Türkiye ile Libya birleşecek. Türkiye ve Libya kara komşusu olacak. Celal Şengör, konuyla ilgili "Bugünkü hıza bak, biz gidip Libya ile birleşiyoruz. Ve yavaş yavaş Doğu Akdeniz kapanıyor" dedi.