İBB yeni tramvay hattının tasarımını tamamladı: İşte istasyonlar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler ve Çevre Korumadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı tasarımlarının tamamlandığını duyurdu.

Pelin Alpkökin, sosyal medya hesabından tasarımın görsellerini paylaşarak, "Üsküdar-Kadıköy Rıhtım-Göztepe-Bostancı-Maltepe-Cevizli Tramvayı'nın tasarımları tamam. Anadolu yakasının ilk cadde tramvayı olacak projemizin görsellerini paylaşıyorum" dedi.

Fizibilite ve projelendirme çalışmaları tamamlanan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı, trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacak ve İstanbullulara rahat bir nefes aldıracak. Yaklaşık 21,3 kilometre uzunluğundaki Anadolu Yakası Tramvay Hattı 33 istasyondan oluşacak.

Tramvay hattının birinci etabında Kadıköy’deki meydan düzenlemeleriyle beraber başladı ve Kadıköy Meydan, Rıhtım Durağı olarak geçecek ve bu noktadan Üsküdar ve Maltepe’ye kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Hatta 33 istasyon olacak

“AnadoluTRAM” olarak adlandırılacak Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı ile bu üç ilçeyi, hafif raylı sistemle birbirine bağlıyoruz. Üsküdar Meydanı’ndan yola çıkan bir yolcumuz Zeynep Kamil üzerinden oradaki hastane bölgesine ve Karacaahmet Mezarlığı’na rahatlıkla ulaşabilecek. Kadıköy Meydanı’ndan yolculuğa başlayan bir kişi de rahatlıkla Bostancı’ya ya da Göztepe Hastanesi’ne ulaşabilecek.

İşte 33 istasyondan oluşacak hattın durakları:

· Üsküdar Meydan

· Üsküdar Kaymakamlık

· Valide-i Atik

· Zeynep Kamil

· Karacaahmet

· Numune Hastanesi

· Haydarpaşa Teknik Lisesi

· Rıhtım

· Altıyol

· Söğütlüçeşme

· Ziverbey

· Kuyubaşı

· M.Ü.- Hastane

· Çemenzar

· Göztepe

· Sahrayıcedit

· Tüccarbaşı

· Kazasker

· Ayşekadın

· Şenesenevler

· Bostancı

· Altıntepe

· Küçükyalı

· Adnan Kahveci

· İdealtepe

· Maltepe Kaymakamlık

· Maltepe Belediyesi

· Maltepe Meydan

· Maltepe

· Orhangazi

· Cevizli

· Tugay Yolu

· Vergi Dairesi

Aktarma yapılabilecek

Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı, Üsküdar ve Kadıköy meydanda yolcuları denizle buluşturacak. Söğütlüçeşme durağındaysa Marmaray, hızlı tren ve yeni projelendirdiğimiz Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattına aktarma olacak.

Minibüs yolu caddesi boyunca da Sahrayıcedit durağından Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattıyla bir aktarma sağlanabilecek. Ayşekadın ve Şenesenevler duraklarından da Dudullu-Bostancı metrosuna aktarma yapılabilecek.