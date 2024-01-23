RTÜK'ün ceza verdiği Kızıl Goncalar izlenme rekoru kırdı

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar, RTÜK'ün cezasının ardından 3. bölümüyle dün akşam izleyicisiyle buluştu. Dizi, tüm kategorilerde birinci oldu.

Dizi yeni bölümüyle AB hedef kitlede 9,64 reyting, 24.47 share; ABC1 20+ hedef kitlede 9,41 reyting, 20,83 share ve total hedef kitlede 6.80 reyting, 15,63 share elde ederek tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.