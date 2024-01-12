RTÜK'ten 'Kızıl Goncalar' açıklaması: Sessiz kalmamız mümkün değildi

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ses getirdi.

RTÜK’e şikayet edilen diziye tepkilerin ardından 9 milyon TL para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası verildi. Kızıl Goncalar’ın, "Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar" içermesi nedeniyle ceza verildiği aktarıldı.

RTÜK’ün CHP’li üyesi Tuncer Keser, Kızıl Goncalar’a ceza verilmesinin nedenlerinden birinin dizideki ‘börek sahnesi’ olduğunu ifade etti.

36 bin şikayet alındı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kızıl Goncalar’la ilgili ceza eleştirilerine TV100'de cevap verdi. Şahin, "Kızıl Goncalar dizisi ‘dakika bir gol bir’ yaptı. Bakın RTÜK 1994 yılında kuruldu. RTÜK’ün tarihi boyunca bu denli şikâyet alan yapım hatırlamıyorum. 36 bine yakın vatandaşın tepkisi görmezden gelinebilir mi? Uzmanlarımız yapımı titizlikle ele aldı.

Dizideki hassas noktaları belirledik, yayıncılık ilkelerine aykırı halleri tek tek çıkardık. Hiç kimse Türk halkının millî ve manevi değerleriyle dalga geçemez. Değerlerimizi küçümseyemez. Algı oyunlarıyla vatandaşlarımızı aşağılayamaz" dedi.

Şahin "Bizim görevimiz RTÜK olarak vatandaşlarımızın hakkını savunan 6112 sayılı yasayı uygulamaktır. Hiç kimsenin halkın bir bölümünü hakir görmeye hakkı yoktur. Gözümüzün içine baka baka yapılanlara karşı sessiz kalmamız mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Kızıl Goncalar'ın konusu

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar'ın yapımcılığını Faruk Turgut üstlenirken, senaristliğini Şükrü Necati Şahin yapıyor. Dizinin başrolünde Özcan Deniz ve Özgü Namal yer alıyor.