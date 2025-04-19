Modern insan güneş kremiyle hayat tutundu!

Michigan Üniversitesi’nin öncülük ettiği yeni bir araştırma, yaklaşık 41 bin yıl önce Neandertallerin neslinin tükendiği dönemde; dünyayı koruyucu bir kalkan gibi sararak, zararlı Güneş ışınlarından koruyan manyetik alanın zayıfladığı keşfedildi.

Araştırmada, Homo Sapiens türünün bu dönemde, özel giysiler, güneşten koruma özelliği olan aşıboyası kullanılması ve mağaralarda barınma gibi yeniliklerle hayatta kalmış ve gelişmiş olabileceği öne sürüldü.

Neandertaller’in giysi, korunma ve barınma kullanmadığı için kısa bir süre sonra ortadan kaybolduğu tahmin edildi.

Euronews’in haberine göre, araştırmada, manyetik alanın nasıl davrandığını incelemek için üç boyutlu bilgisayar modellemeleri kullanıldı. Bu simülasyonlara arkeolojik araştırmalardan elde edilen bilgiler de dahil edildi.

Manyetik alan canlılığı koruyor

Laschamps ekspedisyonu adı verilen fenomen, 41 bin yıl önce meydana gelen ve Dünya’nın manyetik alanının geçici olarak şu anki gücünün yaklaşık yüzde 10'una kadar zayıfladığı bir jeomanyetik olay.

Manyetik kutuplar tamamen değişmese de özellikle Neandertallerin anavatanı olan Avrupa üzerinde hareketlilikler meydana geldi ve yoğun auroralar ortaya çıktı. Kuzey ışıkları olarak da bilinen auroralar, Güneş'ten Dünya'ya ulaşan radyoaktif parçacıkların manyetik alanla etkileşime girmesi sonucu oluşuyor.

Manyetik alan bu radyoaktif parçacıkların yeryüzüne ulaşmasını önleyerek canlılığı koruyor.

Ancak araştırmacılara göre, Laschamps ekspedisyonu sırasında daha fazla miktarda zararlı ultraviyole (UV) radyasyon içeri girerek bazı bölgelerde yerin derinliklerine kadar inebildi.

Güneş kremi kullanımıyla örtüşüyor

Araştırmanın baş yazarı Agnit Mukhopadhyay, Earth.com'a yaptığı açıklamada, "Bu bölgelerin çoğunun aslında 41.000 yıl önceki erken insan faaliyetleriyle, özellikle mağara ve tarih öncesi güneş kremi kullanımındaki artışla örtüştüğünü bulduk" dedi.

Bu dönemde Homo sapiens'le ilişkilendirilen arkeolojik kanıtlar, modern insanların vücuda oturan giysileri üretmesine olanak sağlayan dikiş aletlerini (iğneler dahil) benimsediğini gösteriyor.

Bu tür giysilerin soğuk iklimlere karşı koruma sağlamış olabileceği düşünülüyor, ancak aynı zamanda cildi artan UV maruziyetinden de korumuş olabilir.

Ayrıca Homo sapiens bu dönemde aşıboyasını da daha sık kullanmaya başlamıştı.

Oldukça etkili bir güneş kremi

Demir oksitten doğal olarak oluşan, kırmızı veya sarı bir pigment içeren aşıboyası, insan ataları tarafından uzun zamandır dekoratif ve sembolik amaçlarla kullanılıyordu. Ancak araştırmacılara göre bu boyanın pratik faydaları da vardı.

Araştırma ekibinden Raven Garvey, "Güneş kremi benzeri özelliklere sahip olduğunu gösteren bazı deneysel testler yapıldı. Oldukça etkili bir güneş kremi ve ayrıca onu esas olarak bu amaçla kullanan etnografik popülasyonlar da var" dedi ve ekledi:

"O dönemde üretiminin artması ve özellikle modern insanlarla ilişkilendirilmesi, Homo Sapiens'in aşı boyasını bu amaçla da kullandığını düşündürüyor."