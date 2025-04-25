Milyarder patlaması: ABD’de süper zenginler İsviçre ekonomisini geride bıraktı

2024 yılında ABD’de zenginler "çok iyi" bir yıl geçirdi. Son veriler, ABD'deki en zengin 19 ailenin 1 trilyon dolarlık servetinin İsviçre ekonomisini aştığını ortaya koydu.

Wall Street Journal haberine göre, ABD’de toplam hanehalkı servetinin sadece 11 aileden oluşan 1982 yılında yüzde 0,1 olan payın 2023'te yüzde 1,2'ye yükselmesi 40 yıl sürdü. 2024'te ise bu pay yüzde 1,8'e çıktı. 2,6 trilyon dolara yükselerek tarihi bir yıllık artış görüldü.

Servet artışında patlayıcı bir hızlanma

American Economic Journal verilerine göre, California Berkeley Üniversitesi’nden Prof. Gabriel Zakman tarafından yapılan analizde, Fed'in resmi tahmininden dayanıklı tüketim malları (ev aletleri gibi) ve ödenmemiş emeklilik maaşlarının değerini çıkararak 2024 yılı sonunda ABD hanehalkının toplam serveti 148 trilyon dolar olacak.

1990 yılından bu yana, ABD ekonomisinin büyümesi sayesinde tüm grupların ortalama net serveti artarken, süper zenginlerin yükselişi diğer tüm grupların servet artışını geride bıraktı.

Zackman, “Gerçek süper elitin sahip olduğu servet payında kademeli bir artış ve çok yakın zamanda patlayıcı bir hızlanma görüyoruz” yorumunu yaptı. Zackman'ın analizi, Amerika'nın ilk Yaldızlı Çağı olan 1913'ten 2024'e kadar olan dönemi kapsıyor.

Zackman ve Emanuel Saez'in çalışmaları, Senatör Bernie Sanders ve Elizabeth Warren'ın 2020 seçim sezonunda zenginler üzerindeki vergilerin artırılmasına yönelik argümanlarının temelini oluşturdu.

Süper milyarderler

2024 yılında ABD'deki milyarderlerin sayısında da etkileyici bir artış yaşandı. JPMorgan Chase'in tahminlerine göre, 2021'de bin 370 olan milyarder sayısı 2024'te 1.990'a çıkarak üç yılda yüzde 45'lik bir artış gösterdi.

Bazı araştırmacılar, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett ve Stephen Schwartzman gibi kişileri içeren, hane başına 45 milyar dolardan fazla net değere sahip zenginleri “süper milyarderler” olarak adlandırıyor.

Borsa etkili oldu

Servet birikiminde 2024 yılındaki borsa patlaması etkili olurken, 2023 ve 2024 yıllarında S&P 500 son 25 yılın dönemini geçirdi.

ABD Başkanı Trump'ın yeni bir küresel ticaret savaşını tetiklemesiyle piyasalar sarsıldı ve süper zenginlerin servetlerinin, hisse senetlerine bu kadar bağımlı olduklarında (net değerleri her gün milyarlarca dolar değişirken) ne kadar değişken olabileceğini gösterdi.

Artan servet yoğunlaşması ABD ile sınırlı değil, ancak merkez üssü olmaya devam ediyor. Altrata'ya göre, 2021'de 975 olan Amerikalı milyarder sayısı 2023'te bin 50'ye yükseldi ve toplam servetleri yaklaşık 4,9 trilyon dolar oldu.