24 yılda Türkiye’nin nüfusu nasıl değişti? Yalova ve Tekirdağ zirvede!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye’de 2000 yılından bu yana toplam nüfus, yüzde 32 oranında artışla 64 milyon 729 bin 501 kişiden 85 milyon 664 bin 944 kişiye çıktı. Nüfus artışı son dönemde en çok tartışılan konulardan biri olurken, şehirler bu değişimden nasıl etkilendi?

Nüfusu en çok artan 10 şehir

2000 yılından bu yana nüfusu en çok artan şehirlerin başında nüfusunu ikiye katlayan iki il geliyor. Yüzde 112 artışla nüfusu 24 yılda 307 bin 882 kişiye çıkan Yalova artışta lider oldu. Yüzde 105 oranında artışla onu 1 milyon 187 bin 162 kişiyle Tekirdağ takip etti.

Yalova ve Tekirdağ’ı 24 yılda nüfusu yüzde 90 oranında artan Antalya 2 milyon 722 bin 103 kişiyle takip etti. Kocaeli’nin nüfusu 24 yılda yüzde 79 oranında artarken, Şanlıurfa’nın da nüfusu yüzde 78 oranında arttı.

Gaziantep, nüfusu 24 yılda yüzde 70 oranında artarak 2 milyon 193 bin 363 kişi oldu. Yüzde 63 oranında artışla Muğla 7. sırada gelirken, yüzde 60 oranında nüfusu artarak 654 bin 523 kişiye ulaşan Batman da ardından geldi.

Şırnak’ta nüfus artış oranı 2000 yılından 2024 yılına yüzde 57 olurken, Ankara’da da yüzde 51 artış görüldü.

Nüfusu en çok azalan şehirler

Türkiye’de 24 yılda 12 şehrin nüfusu azaldı. Nüfusunun 24 yılda dörtte bir azaldığı Ardahan ilk sırada gelirken, Yozgat da yüzde 24 azalışla onu takip etti.

Kars’ın nüfusu yüzde 17 oranında azalırken, Çorum’un da yüzde 8 oranında azalan nüfusu 521 bin 335 kişi oldu.

Nüfusu azalan diğer şehirler de Erzurum, Zonguldak, Tokat, Ağrı, Kütahya, Muş, Sivas ve Kırıkkale oldu.

Türkiye’nin yüzde 32 oranında artan nüfus artışında ortalamanın altında kalan 49 şehir olurken, 20 şehir ortalamadan yüksek artış gösterdi.