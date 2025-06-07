Yılda sadece 10 gün açıyor: Koparan yandı! Cezası yarım milyondan fazla...

Sakarya'nın gözde yaylalarından Dikmen Yaylası'nda bu yıl baharın izleri gecikmeli olarak görülmeye başlandı. Bin 725 metre rakıma sahip yaylada doğanın uyanışı, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle haziran ayını buldu.

Yaylada, halk arasında yaban gülü olarak da bilinen şakayıklar da doğayla buluştu. Güzelliği ile dikkat çeken ve yok olma tehlikesi nedeniyle koruma altına alınan bu özel bitkiyi koparmanın 2025 yılı itibarıyla 557 bin TL idari para cezası bulunuyor.

Rengi, gül benzeri katlı yapraklarıyla dikkat çeken ve yaylanın en yüksek noktalarında ortaya çıkan şakayıklar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yılda yaklaşık 10 gün çiçek açan şakayıklar Dikmen Yaylası'nın güzelliğine renk katıyor.



Yaylada yürüyüş yapan ziyaretçilerden Aliye İrme ve Meryem Kazın da bu güzelliği yerinde gözlemledi. Çiçeklerin yanında fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, "Gezmek için yaylaya geldik ve şakayık denilen bu çiçeklerin açtığını gördük. Koparması yasak olan bir cins. Yaylanın yüksek kesimlerinde açmış bu çiçek türü. Biz bunu yayla çiçeği olarak biliyoruz. Koparılması yasak ve bununla ilgili para cezası uygulanıyor" ifadelerine yer verdiler.