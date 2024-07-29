Okçuluk Erkek Milli Takımımız Fransa'ya mağlup oldu
Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, yarı finalde Fransa'ya mağlup oldu.
Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan'ı 6-2 yenerek yarı finale yükselmişti. Milliler, saat 17.10'da İtalya - Fransa karşılaşmasının galibiyle yarı finalde karşılaştı.
Okçuluk Erkek Milli Takımı, Fransaya mağlup oldu
Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, yarı finalde Fransa'ya mağlup oldu. Okçuluk Erkek Milli Takımımız bronz madalya için yarışacak. Milliler, Çin ile üçüncülük maçına çıkacak. Türkiye - Çin maçı bugün TSİ 17.48'de başlayacak.