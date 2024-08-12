  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ekonomik büyüklük olimpiyatlarda başarı getiriyor mu?
Takip Et

Ekonomik büyüklük olimpiyatlarda başarı getiriyor mu?

Türkiye’nin uzun yıllar sonra altın madalya alamadan döndüğü Fransa 2024 Yaz Olimpiyatları’nda ülkelerin sportif başarısının ekonomileri ile ilişkisi ne boyutta?

Şeyda Uyanık
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomik büyüklük olimpiyatlarda başarı getiriyor mu?
Takip Et

Bahçeşehir Finansal Araştırmalar Merkezi (BFRC) tarafından hazırlanan verilerde, ülkelerin olimpiyat başarısının ekonomileriyle ilişkisi görselleştirildi.

BFRC’den Efe Gülkan ve Mert Uğur küçük tarafından hazırlanan verilere göre, 126 madalya ile olimpiyatlarda birinci sırada ayrılan ABD dünyanın da en büyük ekonomisi olarak kendini gösteriyor.

Madalyalarda 91 ile ikinci sırada gelen Çin de dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak kendini gösteriyor.

Ekonomik büyüklükte madalya sayılarının da yüksek olduğu grafiğe yansıyor. 

Madalya verileri Wikipedi ve Olympics.com adresinden alınırken, ekonomik veriler de IMF WOE 2024 Nisan veri setinden mevcut son veri alınarak kullanıldı.

Kişi başına düşen milli gelirde görünüm değişiyor

Kişi başına düşen milli gelirde madalyaların görünümü farklılaşıyor. Burada İrlanda, kişi başına düşn gelir seviyesinde ilk sırada gelse de madalya olarak 7 ile geride kalıyor. İlk 5 sırada İrlanda’yı 8 madalya İsviçre ve Norveç, 1 madalya ile Singapur ve en çok madalyayı toplayan ABD takip ediyor.

Türkiye'nin olimpiyatlardaki yeri

İki grafikte de kırmızı ok ile gösterilen, Türkiye’nin olimpiyatlardaki başarısı tartışılmaya devam edilirken, madalya sayısında geride kaldığı ancak gelir seviyesinde ortalarda yer aldığı da dikkat çekiyor.

Türkiye'nin olimpiyat karnesi: Hangi yıl, kaç madalya kazandı?Türkiye'nin olimpiyat karnesi: Hangi yıl, kaç madalya kazandı?Spor
Paris 2024 Olimpiyatları: Türkiye 40 yıl sonra bir ilki yaşadıParis 2024 Olimpiyatları: Türkiye 40 yıl sonra bir ilki yaşadıSpor
CHP'den olimpiyat değerlendirmesi: Baş sorumlu Gençlik ve Spor BakanlığıCHP'den olimpiyat değerlendirmesi: Baş sorumlu Gençlik ve Spor BakanlığıGündem

 

Ekonomi
Rus rublesi, dolar karşısında değer kaybetti
Rus rublesi, dolar karşısında değer kaybetti
BAE’den İzmir’e 500 milyon dolarlık dev yatırım hazırlığı: Müzakereler sürüyor
BAE’den İzmir’e 500 milyon dolarlık dev yatırım hazırlığı: Müzakereler sürüyor
Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 32 milyar lira borçlandı
Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 32 milyar lira borçlandı
TÜSEDAD'tan çiğ süt için dev zam talebi!
Süte dev zam talebi!
Ticaret Bakanlığı ve YÖK'ten ihracatçılara eğitim desteği
Ticaret Bakanlığı ve YÖK'ten ihracatçılara eğitim desteği
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 45 milyar 50 milyon liralık teklif geldi
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 45 milyar 50 milyon liralık teklif geldi