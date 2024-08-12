Ekonomik büyüklük olimpiyatlarda başarı getiriyor mu?

Bahçeşehir Finansal Araştırmalar Merkezi (BFRC) tarafından hazırlanan verilerde, ülkelerin olimpiyat başarısının ekonomileriyle ilişkisi görselleştirildi.

BFRC’den Efe Gülkan ve Mert Uğur küçük tarafından hazırlanan verilere göre, 126 madalya ile olimpiyatlarda birinci sırada ayrılan ABD dünyanın da en büyük ekonomisi olarak kendini gösteriyor.

Madalyalarda 91 ile ikinci sırada gelen Çin de dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak kendini gösteriyor.

Ekonomik büyüklükte madalya sayılarının da yüksek olduğu grafiğe yansıyor.

Madalya verileri Wikipedi ve Olympics.com adresinden alınırken, ekonomik veriler de IMF WOE 2024 Nisan veri setinden mevcut son veri alınarak kullanıldı.

Kişi başına düşen milli gelirde görünüm değişiyor

Kişi başına düşen milli gelirde madalyaların görünümü farklılaşıyor. Burada İrlanda, kişi başına düşn gelir seviyesinde ilk sırada gelse de madalya olarak 7 ile geride kalıyor. İlk 5 sırada İrlanda’yı 8 madalya İsviçre ve Norveç, 1 madalya ile Singapur ve en çok madalyayı toplayan ABD takip ediyor.

Türkiye'nin olimpiyatlardaki yeri

İki grafikte de kırmızı ok ile gösterilen, Türkiye’nin olimpiyatlardaki başarısı tartışılmaya devam edilirken, madalya sayısında geride kaldığı ancak gelir seviyesinde ortalarda yer aldığı da dikkat çekiyor.