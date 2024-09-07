  1. Ekonomim
  2. Olimpiyat 2024
  3. Milli sporcu Umut Ünlü tarihe geçti
Takip Et

Milli sporcu Umut Ünlü tarihe geçti

Para yüzmede erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı. Milli sporcu, paralimpik oyunlarda aynı organizasyonda 2 altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli sporcu Umut Ünlü tarihe geçti
Takip Et

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

Paris La Defense Arena'daki yüzme yarışlarında Umut, 200 metre serbest S3 finalinde yarıştı. Yarışı 3.19.53'lük derecesiyle bitiren Umut Ünlü, dün kazandığı 50 metre serbest yarışından sonra 200 metre serbestte de altın madalya almayı başardı.

Tarihe geçti

Gümüş madalyayı 3.19.76 ile Ukrayna'dan Denys Ostapchenko, bronz madalyayı ise 3.33.04 ile yine Ukranya'dan Serhii Palamarchuk elde etti.

Paris 2024'te Türkiye adına yarışan son sporcu olan Umut, kazandığı 2 altın madalyayla tarihe geçti. 23 yaşındaki milli sporcu, paralimpik oyunları tarihinde Türkiye adına aynı organizasyonda 2 altın madalya birden kazanan ilk ve tek milli sporcu oldu.

Galatasaray, Taylan Antalyalı'yı Bodrumspor FK'ye kiraladıGalatasaray, Taylan Antalyalı'yı Bodrumspor FK'ye kiraladıSpor

 

Fenerbahçe transfer gündeminde olduğu iddia edilen Kieran Trippier kimdir?Fenerbahçe transfer gündeminde olduğu iddia edilen Kieran Trippier kimdir?Gündem

 

Olimpiyat 2024
Milli para atlet Aysel Önder, Paris'te gümüş madalya kazandı
Milli para atlet Aysel Önder, Paris'te gümüş madalya kazandı
Milli para atlet Aysel Önder'den dünya rekoru
Milli para atlet Aysel Önder'den dünya rekoru
Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk tarihe geçti
Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk tarihe geçti
Olimpiyatlar sona erdi Visa verileri harcama artışına işaret etti
Olimpiyatlar sona erdi Visa verileri harcama artışına işaret etti
Ekonomik büyüklük olimpiyatlarda başarı getiriyor mu?
Ekonomik büyüklük olimpiyatlarda başarı getiriyor mu?
Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, bronz madalya kazandı
Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, bronz madalya kazandı