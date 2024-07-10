1 trilyon dolar değerin eşiğindeki dünya devleri hangileri?

ABD borsalarındaki yükselişle şirketlerin de değerleri artıyor. Yükselişin sürmesi beklentisi Apple, Amazon sonrası 1 trilyon dolar eşiğinde bekleyen yeni şirketlerin de değerinin artacağı sinyallerini vermeye başladı.

haberler/1-trilyon-dolar-kulubunun-yeni-uyesi-kim-olacak-iste-sansi-en-yuksek-adaylar-h1585">CNBC haberine göre, son dönemde toparlanan Tesla, 1 trilyon dolarlık piyasa değerine doğru ilerlerken, ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i hedefe daha yakın. Ancak geçen günlerde test niteliğinde 1 trilyon doları kısa süreliğine aşan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TMSC), kulübün önderi gözüküyor.

Eli Lilly ve Broadcom da 1 trilyon dolara en yakın beş şirketin ikisi olurken, aralarında sadece TMSC ABD'li değil.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TMSC)

TMSC'nin piyasa değeri (9 Temmuz tarihinde) 957 milyar dolar olurken, şirket, Nvidia, Apple, Broadcom gibi birçok firma için çip üretiyor. Yapay zekayla birlikte büyümesi ivmelenen şirketin, ikinci çeyrek kazançlarını 18 Temmuz'da açıklayacak. Yılbaşından bu yana %77,4 oranında değer kazanan hisseleri (TSM) dünkü yükselişte rekor seviyeye ulaştı.

Berkshire Hathaway

Dünyadaki ünlü yatırımcılardan Warren Buffett'ın dev şirketi Berkshire Hathaway'in piyasa değeri 886,3 milyar dolar ve yatırım portföyünde de en büyük pay Apple'ın. Berkshire Hathaway hisseleri yılbaşından bu yana %15,1 oranında arttı.

Eli Lilly

Eli Lilly'nin piyasa değeri 886,2 milyar dolar. Şirket, diyabet ve kilo vermede kullanılan Mounjaro ve Zepbound ilaçları sayesinde ivme kazanırken, Alzheimer ilacı da FDA tarafından onay almıştı. 2024 yılında hisseler %60 oranında artış gösterdi.

Tesla

Çılgın girişimci Elon Musk'ın Tesla'sının piyasa değeri 836,6 milyar dolar. Tesla, 2024'ün ilk iki çeyreğinde düşen teslimat rakamlarına rağmen, yeni projeleri de dikatle izleniyor. Tesla hisseleri, 2024 yılında %5,6 oranında artış gösterdi.

Broadcom

Broadcom'un piyasa değeri 806,8 milyar dolar. Şirketin faaliyet alanı çip ve yazılım olurken, hisseleri de bu yıl %55,3 oranında artış gösterdi.