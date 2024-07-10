AB onayladı! Air France ve KLM'ye 10,4 milyar Euro destek

AB Komisyonu, Air France-KLM Grubu lehine Hollanda ve Fransa'nın toplam 10,4 milyar euro tutarındaki yardımının Birlik kamu destek kuralları kapsamında kabul edildiğini açıkladı.

AB Komisyonu'ndan açıklama

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu desteklemelerin 2020'de AB Komisyonu tarafından onaylandığı, daha sonra AB Genel Mahkemesi'nin onay kararını iptal ettiği anımsatılarak, Komisyonun, mahkeme kararına itiraz ettiği belirtildi.

Açıklamada, Komisyonun Fransa ve Hollanda'nın uyguladığı önlemleri yeniden değerlendirdiğine işaret edilerek, bunların Kovid-19 döneminde uygulanan geçici çerçeveye ve AB kurallarına uyumlu bulunduğu, tedbirlerin, salgının ekonomik etkisinin yönetilmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Salgın döneminde, Fransa, havacılık firmasına 4 milyar euro banka kredisi ve 3 milyar euro kredi garantisi vermiş, Hollanda da 2,4 milyar avro tutarında banka kredisi garantisi ve 1 milyar euro kredi sağlamıştı.

Ryanair, salgın dönemi havacılık sektöründeki desteklemelere karşı hukuki süreç başlatmıştı.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Söz konusu desteklerin sağlanması için AB Komisyonu onayı alınıyor.