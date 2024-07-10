AHBİB, yılın ilk yarısında 1 milyar doları aşkın ihracat yaptı

MERSİN / EKONOMİ

Yılın ilk yarısındaki ihracat performansını değerlendiren AHBİB Başkanı Veysel Memiş, 1 milyon 180 bin ton ürünün uluslararası pazarlarda değere dönüştüğünü söyledi. En yüksek döviz kazancını bakliyat, pastacılık ürünleri, şeker ve şeker mamullerinde elde ettiklerini bildiren Memiş, “Bakliyatta 265,8 milyon, pastacılık ürünlerinde 177,8 milyon, şeker ve şeker mamullerinde 133,8 milyon dolar ihracat yaptık. Bölge ihracatımızda en önemli ürün kırmızı mercimek oldu. Yüzde 16 artışla 205,8 milyon dolar değere ulaştığımız kırmızı mercimek, bölge ihracatımızın yüzde 21’ini oluşturdu” dedi.

78 ülkede hacim artışı yaşandı

En fazla ihracat yapılan ülkeler listesinde Irak, Suriye ve İtalya’nın ilk üçte yer aldığını aktaran Memiş; Irak’a 226 milyon, Suriye’ye 62,9 milyon, İtalya’ya ise 45,8 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını dile getirerek, “Bu ülkeleri Mısır, Almanya, Cezayir, Sudan, İran, Hollanda ve ABD takip etti. Bu dönemde 180 ülkeye ihracat yapan birliğimiz, 78 ülkede hacmini artırdı. En güçlü artışları Tunus, Küba ve Nijerya ilk üç ülkeyi oluşturdu. Burundi, Karadağ, Panama, Tayvan, Bolivya, Slovenya, Cezayir, Mısır, Estonya, Ruanda, Angola, Romanya, Filistin, Çekya ve Endonezya anlamlı artışlar yakalandı” diye konuştu.

AHBİB’in Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2023 Araştırması’nda 26 üye, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması’nda ise 19 üye ile temsil edildiğini dile getiren Memiş, ülkenin lider firmaları arasında yer alan birlik üyesi şirketleri kutladı.