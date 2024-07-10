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ENYAKIT’tan kazandıran kampanya

ENYAKIT, başlattığı kampanya ile iki kat Mil kazanma fırsatı sunuyor. Miles&Smiles Classic, Classic Plus üyeler, her 1 kw'lik şarj karşılığında 2 Mil, Elite, Elite Plus üyeler ise 3 mil kazanabilecek.

Haber Merkezi
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ENYAKIT’tan kazandıran kampanya
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GAZİANTEP

Bir süre önce Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları'nın (THY) Yolcu Programı Miles&Smiles ile sözleşme imzalayan ENYAKIT, Mil kampanyası başlattı. Yenilenen iş birliği doğrultusunda 5-31 Temmuz arası geçerli olacak kampanya kapsamında ENYAKIT'ın istasyonlarına uğrayan elektrikli araç sahiplerinin Milleri, üyelik statüsüne göre katlanacak.

Elite üyeye 3 mil

Miles&Smiles Classic, Classic Plus üyeler her 1 kw'lik şarj karşılığında 2 Mil, Elite, Elite Plus üyeler her 1 kw karşılığında 3 Mil kazanabilecek. ENYAKIT müşterileri araçlarını şarj ederken kazanacakları bu Milleri, ödül bilet düzenleme, uçuş esnasında kabin sınıfını yükseltme gibi birçok hizmeti alırken kullanabilecek. Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles, Miller ile ödül bilet düzenleme, bilet sınıfını yükseltme, ekstra bagaj satın alma, Cash&Miles ile bilet ücretinin bir kısmını ödeyebilme, koltuk seçimi yapma, Tax&Smiles ile ödül bilet vergilerini ödeme, Miles&Smiles anlaşmalı banka kartlarıyla harcama yapma imkanı sunuyor. Ayrıca Mil harcama platformu shopandmiles.com üzerinden Miller ile alışveriş yapmak mümkün.

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