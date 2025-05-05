Ege Serbest Bölgesi’ndeki firmalar kaynak kullanımında iş birliği yapacak

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen İzmir Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında, Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar arasında atıl duran her türlü kaynağın karşılıklı fayda sağlamaya yönelik ortak kullanımını teşvik etmek ve bu konuda olası iş birliklerini belirlemek amacıyla Sinerji Çalıştayı düzenlendi. Şirketlerinin vizyon, amaç ve ana stratejilerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 17 başlığı ile ilişkilendirdiklerini söyleyen Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş (ESBAŞ) Genel Müdürü Yusuf Kılınç, bölgelerindeki firmalarda atıl duran her türlü kaynağın karşılıklı fayda sağlamaya yönelik ortak kullanımını sağlamak amacıyla düzenlenen bu çalıştaydan başarılı projelere dönüşecek fikirlerin çıkacağını söyledi.

Çalıştaydan çıkacak projeler sayesinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak yönünde bir adım daha atmış olacaklarını dile getiren Kılınç, “İzmir Kalkınma Ajansı’nın da bu çalışmalarda bizlere bilimsel destekler sağlaması son derece önemli. ESBAŞ olarak, suyu tasarruf etmek için işletmelerdeki atık suyun geri kazanımı, ya da aynı bölgedeki firmaların kullanımına sunulmasına yönelik projelere önem veriyoruz. ESBAŞ arıttığı suyu yeşil alanların sulamasında kullanmaya başladı. Çatılardan topladığımız yağmur sularını da güneş panellerinin temizliğinde kullanıyoruz. Artık ciddi miktarda yağmur suyu topladığımız için bu suyun bölgemizdeki firmalara daha ekonomik koşullarda nasıl kullandırabileceğimize yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu projelerin su stresi yaşayan İzmir’de su verimliliğini sağlamak yönünde örnek olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Emine Bilgen Eymirli: “Kaynak paylaşımının yanında farklı işbirlikleri de kurulabilir”

İzmir Kalkınma Ajansı Yeşil Büyüme Politikaları Birimi Başkanı Emine Bilgen Eymirli, kaynak verimliliğini sağlamanın en etkili yönteminin onların yeniden kullanımını sağlamaktan geçtiğini belirterek, “Bölgenizdeki birçok firma bizim geçmişte düzenlediğimiz bazı çalıştaylara katılmıştı. Ancak proje kapsamında ilk kez bir serbest bölge sınırları içinde sinerji çalıştayı gerçekleştiriyoruz. Bölgemizdeki firmalar, aralarında atıl duran ahşap, plastik, kırpıntı gibi malzemeleri, atık proses suyu, su ve enerji gibi kaynakları paylaşarak verimlilik sağlayabilirler. Sadece kaynak paylaşımı olarak düşünmemek gerekiyor; lojistik ve uzmanlık gibi konularda da iş birlikleri kurulabilir” diye konuştu.