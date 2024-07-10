Interfresh Eurasia, 55 ülkeden alıcıları İzmir’de ağırlayacak

İZMİR / EKONOMİ

Interfresh Eurasia Fuarı Genel Koordinatörü Murat Özer, geçen yıla göre fuarın hem katılımcı hem de ziyaretçi sayısının artacağını dile getirerek, “Geçen yıl 44 ülkeden 2 bin 145 alıcıyı ağırladık, bu yıl ise 55 ülkeyi temsil eden alıcılar ve 30'dan fazla zincir market temsilcisi fuara katılım sağlayacağını onayladı” dedi.

Fuara küresel ilginin arttığını, yeni alıcılarla birlikte ziyaretçi tarafında da yeni ülkelerden alıcılar geleceğini dile getiren Özer, “Katılımcı tarafında ise, yaş ürünlerin yanı sıra kurutulmuş, dondurulmuş ve konserve ürünlerle birlikte meyve ve sebze suları ile sosları içeren çeşitlerimiz olacak. Bu çeşitlilik ile birlikte Interfresh'in önceki yıllardan daha fazla ilgi göreceğini düşünüyoruz. Bu yılki fuar için yaş meyve ve sebzeler, kurutulmuş meyve ve sebzeler, dondurulmuş ürünler, konserve ürünler ve çeşitli meyve-sebze suları ile bu ürünlerden yapılan soslar olmak üzere beş ana kategoriye odaklandık. Bu ürünlerin yanı sıra etkinlikte lojistik, ambalaj, depolama ve yeni teknolojilere özel bölümler olacak” diye konuştu.

Interfresh Eurasia’nın Orta Doğu’daki popülerliği artıyor

Fuarın Orta Doğu’dan gelen katılımcılar için de popülerlik kazandığını dile getiren Özer, “Uluslararası bir tanınmışlık kazandık. Yaz tatilinden sonra, Avrupa pazarındaki ilk büyük ticaret fuarı olmamız, bizi önde gelen bir networking ve ticaret platformu olarak güçlendirdi. Çeşitli ülkelerden, Orta Doğu ülkeleri de dahil olmak üzere, kendi pavyonlarına sahip olan firmalara gururla ev sahipliği yapacağız. Bu çeşitlilik, Interfresh'in Türk malzemelerinin yanı sıra egzotik meyveler ve tanınmış uluslararası markaların, yenilikçi makineleri ile global bir platform olarak statüsünü pekiştirdiğini gösteriyor. Bugün itibariyle 10’dan fazla ülkeden katılımcılarımız var" dedi.