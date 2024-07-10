Mekpan Panel, LGS’de başarılı öğrencileri ödüllendirdi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Meram Celalettin Hakan Katırcı İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen ödül törenine Okul Müdürü Bekir Eğilmez, Rehber Öğretmen Enes Aydın, Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı ve LGS’ de başarılı olan öğrencilerle velileri katıldı.

Mekpan Panel’e teşekkür

Ödül töreninde konuşan Meram Celalettin Hakan Katırcı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Bekir Eğilmez, okula verdiği destek ve LGS’ deki başarılı olan öğrencileri ödüllendirdiği için Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı ’ya teşekkür ederek, “Okulumuz Celalettin Hakan Katırcı İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerinden Rüveyda Rana Bedir LGS’ de Okul 1.si, Ayşe Kanarya okul 2.si ve Elif Erva Gürpınar da okul 3.sü oldu. Okulumuz öğrencilerinin bu başarısı Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı tarafından ödüllendirildi. Okulumuza her zaman yardımlarını ve desteklerini veren Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı Beyefendiye, öğrencilerimizin eğitiminde fedakârca çalışan öğretmenlerimiz ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Mekpan Panel olarak, başarıyı ödüllendirmeyi geleneksel hale getirdik”

Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı LGS’ de başarılı olan öğrencileri kutlayarak, “Mekpan Panel olarak okullarımızdaki başarılı öğrencilerimizi teşvik etmek amacıyla ödüllendirmeyi geleneksel hale getirdik. Konya’da sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda Meram Celalettin Hakan Katırcı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizin LGS’ deki başarılarını ödüllendirdik. Bu başarılarından dolayı öğrencilerimizi kutlarken, vatanımıza ve milletimize faydalı nesiller yetiştiren okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte öğrencilerimize tüm eğitim hayatında başarılarının devamını dilerim. Mekpan Panel olarak, eğitim ve sağlık alanını desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı Meram Celalettin Hakan Katırcı İmam Hatip Ortaokulu LGS okul 1. si olan Rüveyda Rana Bedir’e laptop bilgisayar, LGS okul 2.cisi Ayşe Kanarya’ ya bisiklet ve okul 3.cüsü Elif Erva Gürpınar’a da akıllı saat hediye etti.