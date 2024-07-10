Altunkaya, şirketleri ‘Yeşil dönüşüme’ hazırlayacak

AYHAN DUMAN / GAZİANTEP

Altunkaya Şirketler Grubu ve TÜV Austria Türk Akademi, Gaziantep, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki firmaları karbon ayak izi, belgelendirme ve sertifikasyonlar konusunda geleceğe hazırlamak üzere önemli bir protokole imza attı.

Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan İşbirliği kapsamında firmalara karbon ayak izi eğitimleri verilecek, sertifikalandırılması sağlanacak. Düzenlenen protokol imza töreninde bir konuşma gerçekleştiren Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Yeşil Dönüşüme dikkat çekti. Karbon Ayak İzi konusundaki mevzuatın 2026 yılında zorunlu hale geleceğini anlatan Altunkaya, firmaların mevzuata uygun şekilde hazırlıklarına bir an önce başlaması gerektiğini söyledi. Altunkaya, ‘’2026 yılı itibariyle Avrupa’ya ihracat yaptığınızda karbon ayak izi ölçümünü yaptırmadıysanız ve bu konudaki standartları karşılamıyorsanız önemli engellere takılacaksınız ve daha fazla vergi vereceksiniz. Karbon ayak izi ile ilgili standartları karşılamayan firmalar rekabetin yoğun olduğu bu ortamda pazarlarını kaybedecek ve ayakta durmakta zorluk yaşayacaklardır” diye konuştu.

Karbon Ayak İzi ölçümleri ile geleceğe yönelik önemli bir adım atıldığının altını çizen Altunkaya, ‘’Çevreye verdiğiniz zarara karşılık doğaya ne yaptığınız, çevreci enerji mi kullandığınız yoksa ağaçlandırma mı yaptığınız bunlar tespit ediliyor. Sonuçta doğal dengenin korunması ve geleceğimiz açısından çok güzel işlere imza atılacak. Bölge sanayisi ve ticaretimiz dünya standartlarına çıkarılacak’’ dedi.

"Sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz"

Protokole ilişkin konuşan Altunkaya, “TÜV Austria Türk Akademi ile yapılan protokolü bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Biz, bölgemiz iş dünyasının başta karbon ayak izi olmak üzere gerekli standartlara kavuşması, belgelendirmelerin yapılması ve çalışanların sertifikasyonun sağlanması ile rekabet gücünü korumasını ve geleceğe hazırlanmasını amaçlıyoruz. İnşallah bölgemiz ve ülkemiz için faydalı işlere imza atarız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Eğitim İş Ortaklığı Protokolü, Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ve TÜV Austria Türk Akademi Genel Müdür Yardımcısı Müge Okumuş tarafından imzalandı.