Yapıcı Çelik, üretim alanının büyüklüğünü iki katına çıkardı

MERSİN / EKONOMİ

Mersin’de 2019 yılında çelik konstrüksiyon sektöründe faaliyetlerine başlayan Yapıcı Çelik, 2 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere gerçekleştirdiği 3 bin 500 metrekarelik yeni tesis yatırımıyla büyümesini sürdürüyor. Gerçekleştirdiği projelerle özellikle teknolojik ekipman imalatlarında kentte öne çıkan firmalar arasında yer alan firma, sahip olduğu yeni nesil kaynak teknolojileri sayesinde de bölgedeki rekabet gücünü her geçen gün artırıyor.

Yapıcı Çelik Genel Müdürü Levent Yapıcı, aldıkları yüksek taleplere daha hızlı yanıt vermek üzere üretim alanı büyüklüklerini 2 katına çıkardıklarını kaydetti. Ayrıca makine parkurunu istihdamlarını da genişlettiklerini ifade eden Levent Yapıcı, “Geçtiğimiz yıl makine parkurumuzu genişletirken işletmemiz üretim alanı büyüklüğünde de yüzde 100 oranında büyüdü. Aldığımız yüksek talepler nedeniyle ekip sayımızı artırmak zorunda kaldık. Üretim alanı büyüklüğümüzü toplamda 7 bin metrekareye çıktı. Ayrıca makine parkurunu genişletme yatırımlarımızı tamamladık. 2 metreden 6 metreye kadar ürün işleyebilen 1 CNC plazma makinemize 3 metreden 12 metreye kadar ürünleri işleyebilen yeni CNC plazma makinemizi dâhil ettik. Tam otomatik kesim tezgâhlarımızın yanı sıra tesisimiz bünyesinde kumlama atölyemizi devreye aldık. Kumlama işlemlerinde yabancı bir firmaya bağımlılığımızı sona erdirirken Bağımsız ve kapalı bir kumlama ve boyama atölyesi kurmayı amaçlıyoruz” dedi.

İstihdamımızı yüzde 300 artırdık

Yeni üretim tesisi yatırımının ardından ihracata dönük olarak üretim kalitelerini ve kapasitesini artırılması için nitelikli personel ve yalın üretim alanlarında yatırımlara ağırlık verdiklerini ifade eden Levent Yapıcı, “Üretimdeki verimlilik ve kalite oranlarımızı daha da artırmak için yeniden yapılandık. Doğru bir yapılanma kurabilmek için ilk etapta üretim hattındaki toplam mühendis sayımızı 4’e yükselttik. Ayrıca şirket bünyemizde kalite, kalite kontrol, ön imalat birimlerimizi kurduk. Yeni birimlerimiz için 2021 yılına göre istihdamımızı yüzde 300 oranında artırdık” diye konuştu.

Savunma sanayi için Ar-Ge’ye başladı

Savunma sanayine yönelik üretim için Ar-Ge çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Levent Yapıcı şöyle devam etti: “Hayata geçirdiğimiz yeni makine yatırımlarıyla çelik olan her şeyi işleme kapasitesine eriştik. Bu üretim gücüyle Zırhlı araçlarda kullanılan tüm çelik malzemeleri işleyebiliriz. En önemlisi zırh çeliğini işleyecek tecrübeye sahibiz. Ar-Ge projelerimiz zırhlı araçlarda kullanılan özel çelik aksam üzerinde devam ediyor. Kaynak ekibimizin niteliğini bu alanda artırıyoruz. Balistik çelik kaynağı konusunda iş ve ekipman geliştirme projelerimiz de devam ediyor. En kısa süre içinde zırhlı saclarla ilgili üretime başlamayı planlıyoruz. Bu alanda önemli talepler almaya başladık.”

İlk ihracatını Fransa’ya gerçekleştirdi

Üretimdeki yeni kapasite artışı yatırımları sayesinde Fransa’ya ilk ihracatlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Levent Yapıcı, şunları söyledi: “Tedarik zincirindeki problemler nedeniyle Avrupa, Avusturalya ve Ortadoğu’dan talepler alıyoruz. Fransa’daki bir çimento firmasına metal ekipman üretimi gerçekleştirdik. Fransa’daki ihracatımızın devam etmesi için bölgede üretim yapan Türk şirketlerle yakın temas içindeyiz. Almanya ve Avusturalya’da görüşmelerimiz devam ediyor.”