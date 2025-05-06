Aydın Ticaret Borsası’ndan 24 üreticiye ödül
Aydın Ticaret Borsası tarafından Avrupa Birliği tescilli Aydın memecik naturel sızma zeytinyağı kalitesi ödüllendirildi.
AYDIN / EKONOMİ
Aydın Ticaret Borsası tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Avrupa Birliği tescilli Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Yarışmada, kimyasal ve duyusal analizlerden başarıyla geçen toplam 24 üretici firma ödüle layık görüldü. Aydın’ın Avrupa Birliği coğrafi işaretli ürünü Aydın memecik zeytinyağının kalitesini öne çıkarmayı hedefleyen yarışma, sektörde kalite standartlarının yükseltilmesine katkı sağlarken, üreticilere de moral verdi.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Memecik zeytinyağının diğer çeşitlerden ayrışmasında en önemli unsurun yüksek fenolik bileşen oranı olduğunu belirtti. Bu bileşenlerin ürüne özgü meyvemsilik, acılık ve yakıcılık kazandırdığını ve güçlü antioksidan yapısıyla ulusal ve uluslararası alanda Memecik zeytinyağını öne çıkardığını vurgulayan Çondur, “Bu benzersiz değerin tanıtımı ve korunması amacıyla çalışmalarını sürdüren borsamız; Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde coğrafi işaret tescilini 17 Eylül 2020 tarihinde, Avrupa Birliği nezdindeki coğrafi işaret tescilini ise 5 Şubat 2024 tarihinde tamamlamıştır. Düzenlediğimiz ödül takdim töreni ile Aydın memecik zeytinyağının ürün özelliklerinin korunmasını, kaliteli ürün anlayışının yaygınlaşmasını ve bilinçli üretimin sürdürülebilir hale gelmesini hedefliyoruz” dedi.
Premium ödüle layık görülenler:
Değirmen Eko
Ortaş Tarım
Altın madalya alanlar:
Mesogis Zeytin Zeytinyağı
Dülgersan Gıda
Yeşilbaşak Olea Zeytin ve Zeytinyağı
İpek-Su Ticaret
Engin Ertan
Mustabey Çiftliği Tarım Ürünleri
Türker Akar
Geta Farm Gıda ve Tarım Ürünleri
Hilmi Yıldırım ve Bilal Kafadar
Gümüş madalya alanlar:
İnci Özer
Aydın Çondur
Şengül Vural
Gıdatay Gıda
Birbey Helvacı
Bronz madalya alanlar:
Alkış Zirai Tarım Ürünleri
İnci Özer
Yeşilbaşak Olea Zeytin ve Zeytinyağı
Meta Morfoz Tarım
Oliva Gıda